Mariusz P., znany polski sportowiec został oskarżony - ustalił portal money.pl. Sprawa dotyczy wydarzeń z 2018 roku, kiedy to były strongman wraz ze swoimi współpracownikami wszedł do jednego z hosteli, wywiercił zamki, zajął pokoje i rekwirował meble. Według P., część biznesu była jego własnością. Nie zgadza się z tym właściciel obiektu, który poszedł do sądu.

