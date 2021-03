Policja wyjaśnia okoliczności wybuchu, do którego doszło wczoraj w 12-piętrowym bloku w Zabrzu. W mieszkaniu na drugim piętrze eksplodował prawdopodobnie gaz. Wybuchł też pożar. 2 osoby zostały ranne. Ewakuowano 20 osób.

Akcja straży pożarnej na miejscu wybuchu / Andrzej Grygiel / PAP

Ewakuowani mieszkańcy bloku przy ul. Struzika 6 w Zabrzu, w którym we wtorek doszło do wybuchu, spędzili noc u swoich rodzin lub w hostelu i hotelu przy hali sportowej. To lokatorzy ponad 30 mieszkań. Wieczorem na chwilę, w asyście strażaków, mogli wejść do swoich domów po najpotrzebniejsze rzeczy.

Dziś stan budynku ma ocenić inspektor budowlany. Analiza stanu technicznego konstrukcji budynku może potrwać nawet parę dni.

Uszkodzone są szyby w oknach na kilku piętrach. Odłamki spadły także na zaparkowane w pobliżu samochody.

Ponadto, ponieważ po wybuchu powstał pożar, podczas akcji gaśniczej uszkodzona lub zalana została część elewacji budynku.

Skutki wybuchu gazu w bloku mieszkalnym przy ul. Struzika w dzielnicy Poremba w Zabrzu / Andrzej Grygiel / PAP

Mieszkający w sąsiedniej klatce relacjonowali reporterce RMF FM Annie Kropaczek o potężnym huku. "Wygięło szybę do środka na trzy cm", "Zatrzęsło blokiem" - mówili roztrzęsieni. Jedna z kobiet wspominała o silnie wyczuwalnym gazie.

"Wybuch był taki, że kilometr dalej szyby się zatrzęsły" - informował na Gorącą Linię RMF FM jeden z naszych słuchaczy.

Wskutek eksplozji poszkodowane zostały dwie osoby. Jedną z nich jest mężczyzna z mieszkania, w którym nastąpił wybuch. Siła eksplozji była tak duża, że został wyrzucony na zewnątrz przez okno. Był nieprzytomny, jego stan oceniano jako ciężki. Został odtransportowany do szpitala śmigłowcem.

Druga osoba, poszkodowana w sąsiednim lokalu, doznała lżejszych obrażeń - też trafiła do szpitala.