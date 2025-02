Były rzecznik prezydenta Dudy miał dyplom MBA uczelni Collegium Humanum. Na razie nie ma oficjalnych informacji na temat zarzutów, jakie miałby usłyszeć były prezydencki urzędnik. Jak jednak ustalił reporter RMF FM, zarzutów będzie kilka.

Jednocześnie - jak dowiedział się nasz reporter - nic nie wskazuje na to, by po przesłuchaniu prokuratura wnioskowała do sądu o aresztowanie Błażeja S., więc najpewniej będzie zwolniony i ma odpowiadać z wolnej stopy.

Wiadomo, że został zatrzymany rano w domu w okolicach Warszawy.