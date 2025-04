Były mistrz olimpijski z Sydney oraz były poseł Platformy Obywatelskiej Szymon Z. usłyszał zarzuty. Mężczyzna w poniedziałek wieczorem został zatrzymany przez policję w związku z awanturą domową.

Szymon Z. / Adam Warżawa / PAP

Prokuratura postawiła Szymonowi Z. dwa zarzuty - pierwszy dotyczy psychicznego znęcania się nad żoną, drugi kierowania wobec niej gróźb karalnych.

Jak przekazał przed południem rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, prokurator Łukasz Wawrzyniak, podejrzany nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia.

Wobec mężczyzny nie zastosowano żadnych środków zapobiegawczych, został już zwolniony do domu.

Dzisiaj policjanci ze Swarzędza wdrożyli procedurę Niebieskiej Karty. Dodatkowo wydali nakaz opuszczenia domu i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej - przekazał RMF FM młodszy inspektor Andrzej Borowiak.

Szymon Z. został zatrzymany w związku z awanturą, do której doszło w poniedziałek w jego domu.

Według nieoficjalnych informacji naszego reportera, mężczyzna był pijany, a jego stan fizyczny i psychiczny nie pozwalały na to, by pozostał w domu. Policjanci przewieźli go do wytrzeźwienia do komisariatu w podpoznańskim Swarzędzu.