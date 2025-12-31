83 byłych więźniów politycznych z Białorusi, którzy w grudniu opuścili ojczyznę po zwolnieniu przez reżim Aleksandra Łukaszenki, ubiega się o ochronę międzynarodową w Polsce. Jak poinformował opozycjonista Paweł Łatuszka, wszyscy zdecydowali się pozostać nad Wisłą, licząc na wsparcie i bezpieczeństwo po dramatycznych przeżyciach w białoruskich więzieniach.

"Od 19 grudnia wszystkich 83 zwolnionych więźniów politycznych, którzy postanowili pozostać w Polsce, zwróciło się o ochronę międzynarodową" - napisał na platformie X Paweł Łatuszka, wiceprzewodniczący białoruskiego opozycyjnego Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego.

Opozycjonista podziękował polskim resortom spraw wewnętrznych i zagranicznych, a także polskiej straży granicznej i Urzędowi ds. Cudzoziemców za solidarność i skuteczną pomoc deportowanym Białorusinom. "Polska po raz kolejny dowiodła, że jest prawdziwym przyjacielem Białorusi" - zaznaczył.

Radio Swoboda podało, powołując się na biuro prasowe Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego, że wnioski o ochronę prawną byli więźniowie polityczni złożyli w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku i Białymstoku.

"Polska straż graniczna wyraziła gotowość przyjmowania dokumentów także w weekend (...) aż do początku dni świątecznych, aby jak najbardziej przyczynić się do przyśpieszenia procedury legalizacji (pobytu) w Polsce" - podkreśliła rozgłośnia.

Waszyngton dogadał się z Mińskiem

13 grudnia białoruskie władze uwolniły 123 więźniów politycznych pod warunkiem, że opuszczą Białoruś. Znaleźli się wśród nich m.in. obywatel Polski Roman Gałuza, białoruska opozycjonistka Maryja Kalesnikawa i laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki.

Do zwolnienia więźniów politycznych doszło dzięki porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi. Wcześniej białoruskie media przekazały, że Stany Zjednoczone zniosą sankcje na potas z Białorusi. Sól potasu jest kluczowym składnikiem nawozów, a Białoruś jest jej wiodącym producentem.