Radio Swoboda podało, powołując się na biuro prasowe Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego, że wnioski o ochronę prawną byli więźniowie polityczni złożyli w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku i Białymstoku.

"Polska straż graniczna wyraziła gotowość przyjmowania dokumentów także w weekend (...) aż do początku dni świątecznych, aby jak najbardziej przyczynić się do przyśpieszenia procedury legalizacji (pobytu) w Polsce" - podkreśliła rozgłośnia.

Waszyngton dogadał się z Mińskiem

13 grudnia białoruskie władze uwolniły 123 więźniów politycznych pod warunkiem, że opuszczą Białoruś. Znaleźli się wśród nich m.in. obywatel Polski Roman Gałuza, białoruska opozycjonistka Maryja Kalesnikawa i laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki.

Do zwolnienia więźniów politycznych doszło dzięki porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi. Wcześniej białoruskie media przekazały, że Stany Zjednoczone zniosą sankcje na potas z Białorusi. Sól potasu jest kluczowym składnikiem nawozów, a Białoruś jest jej wiodącym producentem.