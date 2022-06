W ciągu ostatniej doby strażacy odnotowali 495 interwencji związanych z frontem burzowym, który przeszedł przez Polskę. W Wielkopolsce drzewo spadło na samochód osobowy. Ranna została kobieta - poinformował rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski.

Burza przeszła wczoraj także przez Lublin. / Wojtek Jargiło / PAP

Państwowa Straż Pożarna poinformowała, że w poniedziałek strażacy odnotowali 495 interwencji związanych z frontem burzowym. Najwięcej zdarzeń było na terenie województw:

mazowieckiego - 116,

lubelskiego - 89,

łódzkiego - 56,

podkarpackiego - 48,

kujawsko-pomorskiego - 43.

Drzewo spadło na samochód

W Koninie (woj. wielkopolskie) drzewo spadło na samochód. Jedna osoba odniosła lekkie obrażenia barku - przekazał rzecznik prasowy komendanta głównego PSP bryg. Karol Kierzkowski.

Na Mazowszu strażacy interweniowali m.in. w rejonie Płońska, Węgrowa i Płocka. W powiecie płockim intensywny deszcz podtopił osiedla domów jednorodzinnych w gminach Bodzanów i Słubice. Poza Mazowszem, najwięcej pracy strażacy mają obecnie w województwie lubelskim, podkarpackim i łódzkim.

Prognoza pogody na wtorek

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dziś w kraju spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane i duże.

Mogą wystąpić przelotne opady deszczu, głównie w północnej połowie kraju. Na północnym wschodzie możliwe są burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C nad morzem i na północnym wschodzie, około 19 st. C w centrum do 21 st. C na południu.

Wiatr będzie umiarkowany, miejscami w porywach do 55 km/h, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wyniosą do 60 km/h.