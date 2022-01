Załamanie pogody dotknęło w poniedziałek wielu regionów kraju. Burza śnieżna i potężny wiatr przechodzi z północy na południe. W związku z awariami spowodowanymi przewróconymi przez silny wiatr drzewami w województwie świętokrzyskim około 16,5 tys. odbiorców nie ma prądu.

Burza śnieżna zaatakowała Polskę / Wojciech Olkuśnik / PAP

Najtrudniejsza sytuacja jest w okolicach Skarżyska, gdzie bez prądu pozostaje 14 tysięcy gospodarstw domowych. Utrudnienia występują także w okolicach Buska - 800 odbiorców i Ostrowca Świętokrzyskiego - 1300 gospodarstw - poinformowała Anna Szcześniak z PGE Dystrybucja oddział Skarżysko-Kamienna.

Awarie na liniach średniego napięcia spowodowane są głównie kładzeniem się gałęzi na przewodach i zrywaniem linii. Uszkodzone zostały 24 odcinki linii średniego napięcia. Wszystkie nasze ekipy są już w terenie, awarie są lokalizowane i na bieżąco usuwane - dodała.

Do godziny 13.20 w związku z silnym wiatrem świętokrzyscy strażacy interweniowali 73 razy. Głównie są to zdarzenia z powalonymi drzewami, mamy kilka interwencji związanych z zerwanymi dachami na budynkach gospodarczych i mieszkalnych - powiedziała dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa. Najwięcej interwencji dotyczy pow. kieleckiego, koneckiego i włoszczowskiego.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek po południu ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla całego województwa świętokrzyskiego. Ostrzeżenie obowiązywać będzie do godz. 17.30. Synoptycy IMGW prognozują wystąpienie w tym czasie wiatru o średniej prędkości od 70 km/h do 90 km/h, w porywach do 115 km/h, z zachodu i północnego-zachodu.

Wydano także ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Meteorolodzy prognozują zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Oblodzenia można się spodziewać w poniedziałek od godziny 14 do godziny 8 we wtorek.

Burza śnieżna i utrudnienia w wielu regionach

Jeszcze rankiem potężny wiatr i burza śnieżna atakowały Warmię i Mazury, następnie przetoczyły się przez Warszawę i okolice i kolejne regiony, a już wczesnym popołudniem dotarły do Krakowa.

Na południu kraju wydano ostrzeżenia o silnych opadach śniegu. Do wieczora może spać nawet 15 centymetrów białego puchu.

W całym kraju strażacy walczą ze skutkami burzy, takimi jak zerwane dachy i połamane drzewa. W Warszawie na ulicy Puławskiej wiatr przewrócił ciężarówkę, a w centrum Sochaczewa zerwał dach szkoły podstawowej.

