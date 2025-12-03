Widoczność ograniczona od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów z powodu gęstej mgły - te fatalne warunki pogodowe utrzymają się do czwartku 4 grudnia do godz. 7:30. W aktualnych alertach ostrzega przed nimi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy, aby nie doprowadzić do takiej tragedii, jaka wydarzyła się wczoraj - karambolu aż 10 pojazdów na A4, w którym zginęła jedna osoba.

/ Shutterstock

Gęste mgły, szadź i mżawka powodująca miejscami "szklankę" na drogach - to wszystko będzie towarzyszyło nam co najmniej do czwartku do godz. 7:30. Przez całą środę w niemal całej Polsce - z wyjątkiem wschodu kraju, części Wielkopolski, Dolnego Śląska i Opolszczyzny - obowiązują ostrzeżenia IMGW. Przez mgłę widzialność może być ograniczona do 200 metrów, a miejscami do 100.

Synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą. IMGW wydał ostrzeżenia pogodowe obowiązujące do czwartku 4 grudnia 2025 / IMGW / Materiały prasowe

Jak informują synoptycy, na Przedgórzu Sudeckim oraz w Sudetach lokalnie w środę 3 grudnia należy spodziewać się deszczu ze śniegiem i śniegu.

Temperatura minimalna wyniesie w ciągu dnia od ok. -2 st. C na południu i zachodzie do 3 st. C na wschodzie. W kotlinach karpackich miejscami spadek temperatury do -6 st. C. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany, w rejonach podgórskich okresami porywisty, w Bieszczadach w porywach do 55 km/h, południowo-wschodni i południowy. W dzień wystąpi duże zachmurzenie, jednak miejscami - głównie na południu kraju - z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami.