Widoczność ograniczona od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów z powodu gęstej mgły - te fatalne warunki pogodowe utrzymają się do czwartku 4 grudnia do godz. 7:30. W aktualnych alertach ostrzega przed nimi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy, aby nie doprowadzić do takiej tragedii, jaka wydarzyła się wczoraj - karambolu aż 10 pojazdów na A4, w którym zginęła jedna osoba.
Gęste mgły, szadź i mżawka powodująca miejscami "szklankę" na drogach - to wszystko będzie towarzyszyło nam co najmniej do czwartku do godz. 7:30. Przez całą środę w niemal całej Polsce - z wyjątkiem wschodu kraju, części Wielkopolski, Dolnego Śląska i Opolszczyzny - obowiązują ostrzeżenia IMGW. Przez mgłę widzialność może być ograniczona do 200 metrów, a miejscami do 100.
Jak informują synoptycy, na Przedgórzu Sudeckim oraz w Sudetach lokalnie w środę 3 grudnia należy spodziewać się deszczu ze śniegiem i śniegu.
Temperatura minimalna wyniesie w ciągu dnia od ok. -2 st. C na południu i zachodzie do 3 st. C na wschodzie. W kotlinach karpackich miejscami spadek temperatury do -6 st. C. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany, w rejonach podgórskich okresami porywisty, w Bieszczadach w porywach do 55 km/h, południowo-wschodni i południowy. W dzień wystąpi duże zachmurzenie, jednak miejscami - głównie na południu kraju - z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami.
Niskie chmury i gęste mgły spowodują, że na drogach będzie ślisko. Kierwocy powinni zdjąć nogę z gazu i pamiętać, że gdy występuje mgła należy włączyć światła mijania i, jeśli widoczność jest ograniczona do poniżej 50 metrów, dodatkowo światła przeciwmgłowe przednie i tylne. We wtorek - m.in. z powodu gęstej mgły - na A4 doszło do potężnego karambolu. Auta wpadały na siebie jedno po drugim. Jedna osoba zginęła.