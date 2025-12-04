​Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed gęstymi mgłami dla 13 województw. Widzialność miejscami może być ograniczona do ok. 100 m. Pojawiły się tez alerty dotyczące marznących opadów. Ostrzeżenia będą obowiązywać od wieczora w czwartek.

Ostrzeżenia przed mgłami dla 13 województw

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstymi mgłami. Alerty dotyczą części województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego.

Ostrzeżenia obowiązują od wieczora w czwartek lub nocy z czwartku na piątek. Większość z nich wygaśnie o godz. 9:00 w piątek.

Ponadto IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed opadami marznącymi, obowiązujące w nocy z czwartku na piątek. Częściowo obejmą one województwa: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie.

Prognoza na najbliższe kilkadziesiąt godzin

W czwartek przez przeważającą część dnia utrzymają się silne zamglenia i mgła. W zachodniej części kraju widoczność będzie ograniczona nawet do około 200 m. Miejscami pojawią się słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna od około 2 st. C na zachodzie, północy i w rejonach podgórskich. Na południowym wschodzie kraju do około 8 st. C. Wiatr słaby, na Wybrzeżu umiarkowany, z kierunków południowo-wschodnich i południowych.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie będzie duże i całkowite. Większe przejaśnienia wystąpią początkowo na południu i w południowo-wschodniej części kraju. Słabe opady deszczu przybywać będą z południa, na Dolnym Śląsku lokalnie przejdą w opady deszczu ze śniegiem. W szczytowych partiach Sudetów mogą pojawić się opady śniegu, gdzie przyrost pokrywy śnieżnej może wynosić około 10 cm. W Tatrach przyrost będzie mniejszy.

W południowych regionach województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego pojawić się mogą przejściowe opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Silne zamglenia mogą ograniczać widzialność do około 100 m, pojawiać się będą głównie na wschodzie i w centrum kraju. Lokalnie może osadzać się szadź.

Temperatura minimalna wyniesie od około 0 st. C do 4 st. C, chłodniej w Beskidach i na Podhalu - około -2 st. C. Wiatr słaby - przeważnie południowo-wschodni i wschodni. Na obszarach podgórskich i górskich wiatr będzie silniejszy, w Sudetach nawet do około 90 km/h, lokalnie spowoduje zawieje.

W piątek zachmurzenie będzie duże i całkowite. Rano mogą się utrzymywać mgły ograniczające widoczność do 100 m. Na zachodzie i północy kraju mogą pojawić się opady deszczu lub mżawki. W górach przejściowo opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie około 3 st. C na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich. Około 6 st. C w centrum i 9 st. C można spodziewać się na południowym wschodzie kraju. Wiatr słaby na wschodzie, okresami umiarkowany oraz porywisty południowo-wschodni. Po południu na zachodzie kraju skręcający na południowy zachód i zachód.