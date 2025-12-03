​W najbliższych dniach Polska przejdzie od typowo zimowej aury do łagodnego ocieplenia. Synoptycy zapowiadają, że już w przyszłym tygodniu termometry wskażą nawet 14 st. C. Na powrót śniegu białego szaleństwa najprawdopodobniej będziemy musieli trochę poczekać.

Chłodny początek grudnia

Pierwsze dni grudnia upłyną pod znakiem umiarkowanego chłodu. W środę 3 grudnia maksymalna temperatura w całym kraju wyniesie od 2 do 8 st. C, przy czym najzimniej będzie na północnym wschodzie, a najcieplej na południowym zachodzie i Podkarpaciu.

W kolejnych dniach, od czwartku do soboty, prognozowane jest stopniowe ocieplenie. W czwartek termometry pokażą 4-10 st. C, w piątek 5-10 st. C, a w sobotę 5-7 st. C. Najwyższe wartości temperatury wystąpią na wschodzie i południowym zachodzie kraju.

Stopniowe ocieplenie od końca tygodnia

W niedzielę 7 grudnia temperatura ustabilizuje się na poziomie 7-8 st. C, choć na wschodnich krańcach kraju nadal będzie nieco chłodniej.

Od poniedziałku 8 grudnia nastąpi wyraźne ocieplenie - w centrum i na zachodzie Polski termometry wskażą od 9 do nawet 12 st. C.

Najcieplejsze dni przypadną na okres od wtorku do czwartku (9-11 grudnia), kiedy to temperatura maksymalna osiągnie 11-14 st. C.

W piątek 12 grudnia przewidywane jest lekkie ochłodzenie, szczególnie na wschodzie, gdzie temperatura spadnie do 7-8 st. C.

Noce coraz łagodniejsze

Najbliższe dni mogą przynieść nocne przymrozki. Od 3 do 4 grudnia temperatura minimalna miejscami spadnie nawet do -2 st. C, zwłaszcza na wschodzie i północnym wschodzie kraju. Od 5 grudnia nie powinna spadać poniżej zera.

Na zachodzie i nad morzem nocne wartości będą oscylować w okolicach 0-1 st. C. Wraz z postępującym ociepleniem, od 6 do 8 grudnia, zasięg przymrozków będzie się zmniejszał, a nocami coraz częściej pojawi się dodatnia temperatura.

Nieco później, 9-12 grudnia, nocne spadki temperatury ograniczą się do 0-3 st. C w poniedziałek na południu kraju, a w kolejnych dniach minimalna temperatura będzie rosnąć. Od wtorku do czwartku wyniesie około 5-8 st. C w większości regionów. W piątek może być chłodniej - od 0 st. na południu kraju do 6 st. C nad morzem.