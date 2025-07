W minioną sobotę 5 lipca w murach Pałacu Prezydenckiego odbyła się prywatna uroczystość ślubna córki prezydenta Andrzeja Dudy, Kingi Dudy. Informację potwierdziła Małgorzata Paprocka, szefowa Kancelarii Prezydenta RP. Podkreśliła, że "Pałac to nie tylko miejsce reprezentacyjne" i odniosła się do informacji, że uroczystość finansowana była z publicznych pieniędzy. "To kłamstwo" - stwierdziła.

Kinga Duda, Agata Kornhauser-Duda, Andrzej Duda, fot. JOHN THYS/AFP / Jakub Kamiński / East News Zobacz również: Córka prezydenta wzięła ślub. Tam odbyła się uroczystość

Prezydent na granicy. Duda o "bezczelnych i chamskich" "Wczoraj w Pałacu odbyła się uroczystość ślubna pani Kingi" - przekazała w rozmowie z "Faktem" Małgorzata Paprocka. Jak zaznaczyła, miejsce ceremonii nie powinno wzbudzać kontrowersji. "Pałac to nie tylko miejsce reprezentacyjne, ale też dom prezydenta i jego rodziny, więc taka uroczystość nie powinna dziwić" - podkreśliła. Pojawiające się w mediach spekulacje o rzekomym finansowaniu wydarzenia z budżetu państwa zostały jednoznacznie zdementowane. "Wszystkie koszty pokrył prezydent z prywatnych środków. Sugestie, że było inaczej, to kłamstwo" - stanowczo ucięła Paprocka. W sieci pojawiły się m.in. zdjęcia pierwszej damy. Agata Kornhauser-Duda na ślub swojej córki wybrała elegancką, bladobłękitną suknię z długimi rękawami i głębokim dekoltem. Stylizację dopełnił delikatny naszyjnik. Na fotografiach opublikowanych przez "Super Express" widać, że żona prezydenta Andrzeja Dudy promieniała radością podczas sobotniego wieczoru. Uwagę przyciąga wybrana przez Kingę Dudę suknia - prosta, biała, bez ramiączek i zbędnych ozdób. Z tyłu odsłaniała plecy, a całość uzupełniał naszyjnik z pereł oraz pasujące kolczyki. Nie wiadomo, czy podczas ceremonii miała na sobie welon. Uroczystość miała kameralny charakter i wzięło w niej udział ok. 50 osób. Wśród zaproszonych gości obecna była nie tylko para prezydencka, ale również dziadkowie Kingi Dudy. Do internetu trafiły zdjęcia przedstawiające Jana i Janinę Dudów. Babcia panny młodej postawiła na elegancką granatową suknię i klasyczne czarne buty na obcasie, natomiast dziadek wybrał ciemnogranatowy garnitur w połączeniu z niebieskim krawatem. Kinga Duda wyszła za mąż. Kim jest jej wybranek? Z medialnych doniesień wynika, że mężem Kingi został Mateusz - 34-letni prawnik z tytułem doktora nauk prawnych. Ukończył prestiżowy University of Cambridge, a jego specjalizacje to prawo nowych technologii, automatyki i oprogramowania. Pracował jako doradca prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a obecnie jest także wykładowcą akademickim. Prywatnie znany jest z elegancji, przywiązania do detali w ubiorze oraz zamiłowania do sportu; w przeszłości występował w amatorskiej Lidze Biznesu jako koszykarz. Choć nazwisko zobowiązuje, Kinga Duda od lat chroni prywatność i niechętnie wypowiada się publicznie. Urodziła się w 1995 roku w Krakowie, ukończyła prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zdobyła międzynarodowy tytuł LL.M. w Columbus School of Law w Waszyngtonie. Obecnie pracuje w renomowanej warszawskiej kancelarii Rymarz Zdort Maruta jako adwokat i senior associate. Specjalizuje się w sporach arbitrażowych i sądowych oraz kontraktach technologicznych. Zajmuje się także doradztwem i reprezentowaniem klientów w negocjacjach. Mimo swojej pozycji zawodowej i rodzinnej, konsekwentnie unika rozgłosu i skupia się na życiu prywatnym. Ślub w zaciszu Pałacu Prezydenckiego zdaje się być kolejnym dowodem na to, że stawia na prywatność i dyskrecję.