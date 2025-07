"Przepraszam was za wszystkie przykrości, których doznaliście ze strony różnych naszych rodaków" - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas piątkowej wizyty na polsko-białoruskiej granicy. Podziękował służącym tam funkcjonariuszom za niezwykle bohaterską obronę nie tylko granicy Rzeczypospolitej Polskiej, ale także granicy Unii Europejskiej i Strefy Schengen.

Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z żołnierzami oraz funkcjonariuszami policji i Straży Granicznej / Artur Reszko / PAP

Andrzej Duda podczas spotkania z funkcjonariuszami w podlaskiej Jaryłówce podkreślił, że poprzez strzeżenie wschodniej granicy, która - jak zauważył - jest również granicą UE oraz Strefy Schengen, Polacy pokazali, że poważnie traktują swoje obowiązki w ramach wspólnoty europejskiej.

Prezydent: Dziękuję wszystkim funkcjonariuszom

Dziękuję wszystkim funkcjonariuszom straży granicznej, dziękuję żołnierzom, dziękuję funkcjonariuszom policji za to wsparcie i niezwykle bohaterską obronę - mówił prezydent.

Duda przypomniał, że służba funkcjonariuszy nie obyła się niestety bez ofiar.

Mówię przede wszystkim o sierżancie (Mateuszu) Sitku, który zginął, realizując swoje zadania żołnierza broniącego granicy Rzeczypospolitej, będąc pierwszym żołnierzem, który poległ, poniósł śmierć, w obronie granicy Rzeczypospolitej od drugiej wojny światowej - podkreślił prezydent.

Prezydent o "bezczelnych i chamskich"

Podczas spotkania z żołnierzami Sił Zbrojnych RP oraz funkcjonariuszami Straży Granicznej prezydent przeprosił ich za "wszystkie przykrości, których doznali ze strony różnych naszych rodaków". Nieraz nieodpowiedzialnych, a nieraz po prostu bezczelnych i chamskich - ocenił.

Duda podkreślił, że przeprasza za Polaków, którzy szargali polski mundur oraz honor żołnierzy. Chcę was zapewnić, że prawdziwego żołnierskiego i służbowego honoru funkcjonariusza RP nikt nie jest w stanie zszargać - jeżeli on realizuje swoje zadania dla Polski, co do których składał, czy to wojskową, czy to służbową przysięgę - powiedział prezydent.

Zapewnił też, że każdy, kto "uczciwy w RP", zawsze stał murem za polskim mundurem. Dziękuję wam jeszcze raz z całego serca za wszystko, co uczyniliście dla RP i proszę o dalszą bohaterską i odpowiedzialną służbę dla RP - dodał.