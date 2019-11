Zaczął się najniebezpieczniejszy czas dla naszych portfeli: okres wielkich wyprzedaży w sklepach. Dziś o północy punkt kulminacyjny, tak zwany Czarny Piątek, Black Friday, czyli przeniesiony od nas z Ameryki dzień największych promocji.

Black Friday to niespotykane promocje, ale też szansa żeby zostać oszukanym / JUSTIN LANE / PAP/EPA

To też dzień, w którym nieuczciwi handlowcy zbierają największe żniwa i najmocniej nas oszukują.

Oszustwo numer jeden to - niestety bardzo częste - udawanie promocji. Niektórzy handlowcy niedawno podnieśli ceny najpopularniejszych produktów i teraz spektakularnie je obniżają chwaląc się obniżką o 30, 40, 50 procent.

Takie działanie jest niedozwolone! To jest nieuczciwą praktyką rynkową, bo jest złudną promocją - ostrzega Aleksandra Kapnik z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I zapowiada działanie.

Porównujmy więc ceny w internecie.

Po drugie uważajmy jeśli sprzedawcy mówią, że gwarancja nie obowiązuje. To nieprawda. Niektórzy chcą nawet sprzedawać uszkodzone produkty. Najbezpieczniej zachowywać paragony i zawsze płacić kartą - bo te transakcje najłatwiej anulować.

Zakupy stacjonarne

Czy można reklamować towar?



Tak, jeżeli produkt ma wadę, zwróć się do sprzedawcy w ciągu 2 lat od dnia wydania rzeczy. Chyba, że towar został przeceniony ze względu na wadę i jest to wyraźnie powiedziane - takiej wady reklamować nie możesz.



Czego można żądać przy reklamacji?



Możesz żądać naprawy, wymiany towaru lub obniżenia ceny. Przedsiębiorca musi rozpatrzyć taką reklamację w ciągu 14 dni - jeśli nie dotrzyma terminu, przyjmuje się, że ją uznał. Jeżeli wada jest istotna, możesz żądać nawet odstąpienia od umowy. Aby zgłosić reklamację najlepiej posiadać dowód zakupu.



Czy można zwrócić produkt?



Możliwość zwrotu zależy od dobrej woli sprzedawcy i to on określa warunki. Warto spytać o to przed zakupem.



A jeśli przy kasie cena okaże się wyższa, niż na wywieszce albo metce?



Masz prawo kupić towar w korzystniejszej dla Ciebie cenie.

Zakupy przez internet

Czy muszę sprawdzić przesyłkę przy kurierze?



Jeżeli widzisz, że opakowanie jest uszkodzone, to otwórz je przy kurierze i w razie potrzeby spisz z nim protokół. Jeżeli nie chcesz lub nie możesz sprawdzić paczki w obecności kuriera, to otwierając ją, zrób zdjęcia i nagraj film.



Towar został uszkodzony w czasie przesyłki, kto ponosi za to odpowiedzialność?



Jeżeli kurier został wybrany przez sprzedawcę, odpowiedzialność ponosi sklep internetowy.



W jakim terminie powinienem otrzymać zakupiony produkt?



W ciągu 30 dni od daty zamówienia, termin obowiązuje we wszystkich krajach UE. Jeżeli się wydłuża możesz odstąpić od umowy.



Czy mogę zwrócić przeceniony produkt?



Masz na to 14 dni, towar nie powinien jednak nosić śladów użytkowania. Istnieją wyjątki od tej reguły np. towary wyprodukowane na specjalne zamówienie (biżuteria z grawerem dla Mamy Zosi), odpieczętowane płyty lub gry.



Jak najbezpieczniej zapłacić?



Płatność kartą kredytową jest najbezpieczniejszą formę zapłaty w innych krajach Unii Europejskiej. W sytuacji, gdy sprzedawca zawodzi (np. nie dostarcza towaru w ciągu 30 dni), możesz zgłosić się do banku o wszczęcie procedury charge back.



