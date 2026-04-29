Od dzisiaj kierowcy będą mogli skorzystać z nowego, 22-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S6 między Bożepolem Wielkim a Leśnicami. Gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada, że cała trasa w województwie pomorskim zostanie z kolei udostępniona jeszcze przed sezonem wakacyjnym.
To dobra informacja dla kierowców. W środę (29.04) drogowcy udostępniają kolejny fragment Trasy Kaszubskiej. Odcinek o długości 22 kilometrów łączy Bożepole Wielkie z Leśnicą i obejmuje m.in. długo wyczekiwaną obwodnicę Lęborka.
To ważny krok w realizacji projektu, który docelowo połączy Trójmiasto ze Szczecinem.
Nowa trasa to przede wszystkim ogromna ulga dla kierowców, którzy dotychczas musieli liczyć się z długimi korkami w Lęborku, zwłaszcza w godzinach szczytu.
Często przejazd przez Lębork zwłaszcza w godzinach szczytu to było około pół godziny. Teraz przejazd od węzła Lębork Wschód do węzła Lębork Zachód to jest ok. 6 minut - podkreśla Mateusz Brożyna z gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Według zapewnień drogowców, termin oddania całego pomorskiego odcinka S6 w drugim kwartale bieżącego roku pozostaje aktualny. "Celem inwestora jest udostępnienie trasy przed startem sezonu turystycznego" - podkreślają przedstawiciele GDDKiA.
Trasa Kaszubska to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w północnej Polsce.
Po zakończeniu wszystkich etapów połączy Trójmiasto ze Szczecinem, ułatwiając komunikację i rozwój gospodarczy regionu. Znacząco ułatwi też podróżowanie turystom planującym wakacje nad Bałtykiem.
Nowo otwarty odcinek to kolejny krok w realizacji tej kluczowej dla Pomorza inwestycji.