Od dzisiaj kierowcy będą mogli skorzystać z nowego, 22-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S6 między Bożepolem Wielkim a Leśnicami. Gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada, że cała trasa w województwie pomorskim zostanie z kolei udostępniona jeszcze przed sezonem wakacyjnym.

To dobra informacja dla kierowców. W środę (29.04) drogowcy udostępniają kolejny fragment Trasy Kaszubskiej. Odcinek o długości 22 kilometrów łączy Bożepole Wielkie z Leśnicą i obejmuje m.in. długo wyczekiwaną obwodnicę Lęborka.

To ważny krok w realizacji projektu, który docelowo połączy Trójmiasto ze Szczecinem.

Szybszy przejazd przez Lębork

Nowa trasa to przede wszystkim ogromna ulga dla kierowców, którzy dotychczas musieli liczyć się z długimi korkami w Lęborku, zwłaszcza w godzinach szczytu.

Często przejazd przez Lębork zwłaszcza w godzinach szczytu to było około pół godziny. Teraz przejazd od węzła Lębork Wschód do węzła Lębork Zachód to jest ok. 6 minut - podkreśla Mateusz Brożyna z gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Według zapewnień drogowców, termin oddania całego pomorskiego odcinka S6 w drugim kwartale bieżącego roku pozostaje aktualny. "Celem inwestora jest udostępnienie trasy przed startem sezonu turystycznego" - podkreślają przedstawiciele GDDKiA.

Trasa Kaszubska – inwestycja o strategicznym znaczeniu

Trasa Kaszubska to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w północnej Polsce.

Po zakończeniu wszystkich etapów połączy Trójmiasto ze Szczecinem, ułatwiając komunikację i rozwój gospodarczy regionu. Znacząco ułatwi też podróżowanie turystom planującym wakacje nad Bałtykiem.

Nowo otwarty odcinek to kolejny krok w realizacji tej kluczowej dla Pomorza inwestycji.