Amerykański stan Teksas zmaga się ze skutkami gwałtownego tornada, które we wtorek po południu (czasu lokalnego) uderzyło w miasto Mineral Wells, położone około 50 km na zachód od Dallas. Żywioł uszkodził domy i obiekty przemysłowe, a kilka osób zostało rannych - podaje stacja CNN. Zjawisko przyniosło m.in. grad, który osiągnął rozmiary grejpfrutów.

Tornado w Teksasie

Według aktualnych informacji dwie osoby w Teksasie trafiły do szpitala, a kilka innych odniosło lżejsze obrażenia. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani zgłoszeń o osobach zaginionych - poinformował szef miejscowej straży pożarnej Ryan Dunn.

Tornado zniszczyło znaczną część miasta Mineral Wells, powodując m.in. poważne uszkodzenia domów i obiektów przemysłowych; na drogach i parkingach zalegają szczątki różnych konstrukcji. 

Lokalne władze wprowadziły godzinę policyjną w celu zabezpieczenia najbardziej zniszczonych obszarów. Dla mieszkańców utworzono centrum pomocy w jednej ze szkół. Otrzymaliśmy ogromne wsparcie - podkreślił szef policji Tim Denison.

Sytuacja "zagrażająca życiu"

Stacja Fox Weather poinformowała, że tornado zniszczyło budynki i rozrzuciło gruz na rozległym obszarze, a służby ratunkowe przystąpiły do działań pomocowych oraz szacowania strat. Do mieszkańców zaapelowano, by w miarę możliwości pozostali w domach i unikali podróży do rejonów, w których sytuacja jest najtrudniejsza.

Gwałtowne zjawiska pogodowe są częścią frontu burzowego, który od sześciu dni przemieszcza się przez południowe i środkowe regiony Stanów Zjednoczonych. Towarzyszą mu opady gradu, który osiąga rozmiary grejpfrutów, niszcząc pojazdy i elementy infrastruktury. 

Jeden z łowców burz, relacjonując dramatyczny przebieg zjawiska, określił sytuację jako "zagrażającą życiu". Niebezpieczny układ baryczny rozciąga się od doliny rzeki Missisipi po Tennessee, zagrażając milionom ludzi. Synoptycy ostrzegają przed dalszymi wichurami i tornadami.

Zobacz również: