Minister aktywów Wojciech Balczun pozytywnie ocenił wtorkowe spotkanie z sygnatariuszami umowy społecznej dla górnictwa. Według strony związkowej, przyjęcie projektu ustawy górniczej przez rząd i deklaracje z rozmów to za mało, by odwołać demonstracje związków zaplanowane na 4 listopada w Katowicach.

Rozmowy z górnikami zakończyły się niczym / Rafał Guz / PAP

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Bez konkretów zakończyły się rozmowy górników z ministrem aktywów państwowych oraz energii. Było to pierwsze spotkanie z sygnatariuszami umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa.

Odbyło się ono po przyjęciu przez rząd projektu zmiany ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Umożliwi ona samodzielną likwidację kopalń przez spółki górnicze oraz wprowadzi pakiet świadczeń osłonowych dla pracowników.

Związki: „To dopiero światełko w tunelu”

Szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” Dominik Kolorz podkreślił, że przyjęcie projektu ustawy to „światełko w tunelu, ale trzeba tego pilnować, ponieważ to na razie projekt rządowy i będą nad nim dalsze prace legislacyjne w parlamencie”.

Związkowcy zwracają uwagę na konieczność doprecyzowania przepisów dotyczących osłon dla pracowników administracyjnych oraz podkreślają, że „dopóki parlament tego nie przyjmie, a prezydent nie podpisze, musimy, być czujni”.

Jak podkreślił z kolei po wtorkowych rozmowach minister aktywów Wojciech Balczun, było to pierwsze jego spotkanie z sygnatariuszami umowy społecznej w sprawie transformacji górnictwa i ocenia je bardzo pozytywnie.

W spotkaniu obok strony związkowej wzięli udział także m.in. minister energii Miłosz Motyka, zarządy spółek węglowych i samorządowcy.

Demonstracja 4 listopada aktualna

Pomimo deklaracji rządu i zapowiedzi dalszego dialogu, związki nie zamierzają rezygnować z demonstracji zaplanowanej na 4 listopada w Katowicach.

Ona musi się odbyć, bo chodzi nie tylko o górnictwo, ale hutnictwo, cały przemysł motoryzacyjny i energochłonny - powiedział Kolorz.

Co przewiduje projekt ustawy?

Projekt nowelizacji ustawy górniczej zakłada m.in. osłony socjalne dla pracowników Polskiej Grupy Górniczej, Południowego Koncernu Węglowego, Węglokoksu Kraj, a także Jastrzębskiej Spółki Węglowej i LW Bogdanka.

Przewidziano urlopy górnicze z 80 proc. wynagrodzenia oraz jednorazowe odprawy w wysokości 170 tys. zł zwolnione z podatku.



Kolejne spotkanie rządu ze stroną społeczną ma odbyć się jeszcze w listopadzie.