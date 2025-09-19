Od 12 lutego 2026 roku każdy nowo powstający lub też remontowany budynek, w tym dom jednorodzinny, ma mieć dostęp do światłowodu - tego chce resort cyfryzacji. To założenie nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, który znalazł się w wykazie prac legislacyjnych rządu. Co do przyszłego roku pewne są już natomiast przepisy dotyczące budowy tzw. budynków zbiorowego zamieszkania. Będą musiały spełniać warunki doraźnego schronienia. Co to oznacza?

Ministerstwo Cyfryzacji chce, by światłowód był obowiązkowy również w budynkach jednorodzinnych; zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Obowiązek instalacji światłowodu w domach jednorodzinnych

Wyposażanie budynków w infrastrukturę światłowodową będzie obowiązkowe w budynkach jednorodzinnych - wynika z opublikowanych założeń do projektu nowelizacji tzw. megaustawy Ministerstwa Cyfryzacji, która jest pokłosiem unijnego rozporządzenia GIA z kwietnia 2024 roku ws. "środków mających na celu zmniejszenie kosztów wdrażania gigabitowych sieci łączności elektronicznej". Celem jest przyspieszenie, uproszczenie i obniżenie kosztów wdrażania stacjonarnych i bezprzewodowych sieci o bardzo dużej przepustowości w całej unii. Przepis dotyczący obowiązkowego światłowodu ma wejść w życie 12 lutego 2026 roku.

Każdy nowy lub gruntownie remontowany dom jednorodzinny będzie musiał być wyposażony w infrastrukturę światłowodową, która będzie dawała dostęp do szybkiego internetu. Będzie to warunek odbioru budynku przez nadzór budowlany. Przepis ma zacząć obowiązywać od 12 lutego 2026 roku. Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to ostatni kwartał tego roku.

Hotele, akademiki, domy opieki będą musiały spełniać warunki doraźnego schronienia

O nowościach w przyszłym roku - jeśli chodzi o budownictwo - mówił w piątek w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Leśniakiewicz.

Przyjęto założenie, że budynki zbiorowego zamieszkania, które będą miały pomieszczenia poniżej poziomu terenu, będą musiały spełniać warunki doraźnego schronienia. To już będzie wymóg obowiązkowy w całym naszym kraju, niezależnie, gdzie tego typu obiekty będą powstawały - powiedział, mając na myśli miejsca, które zapewniają tymczasowe, częściowe ukrycie przed skutkami np. klęsk żywiołowych czy działań wojennych.

Wczoraj przeprowadziliśmy poważną rozmowę z Ministerstwem Sportu. Ta sprawa będzie pewno komunikowana - tam, gdzie będziemy budowali obiekty sportowe, na pewno będziemy tworzyć również miejsca doraźnego schronienia - dodał wiceszef MSWiA.