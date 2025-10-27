Polska armia stawia na nowoczesne technologie. Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało w Warszawie list intencyjny z amerykańskim gigantem technologicznym Palantir Technologies, otwierając drogę do współpracy w zakresie sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa i zaawansowanej analizy danych.

Polska armia stawia na nowoczesne technologie (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i dyrektor generalny Palantir Technologies INC Alexander Karp podpisali w poniedziałek w Warszawie list intencyjny dotyczący współpracy w obszarach sztucznej inteligencji, technologii informacyjnych oraz cyberbezpieczeństwa.

Szef MON podkreślił, że obecnie najważniejszym wyzwaniem dla wszystkich armii świata jest budowa zasobów informacyjnych. Zwrócił uwagę, że bazy danych są obecnie największą walutą.

Dzisiejszy list intencyjny z firmą Palantir - absolutnym liderem w zakresie zarządzania danymi i ich wykorzystania w zabezpieczeniu logistycznym pola walki, projektowaniu przyszłości z użyciem sztucznej inteligencji - to krok milowy. Rozwiązania tej firmy są wykorzystywane perfekcyjnie m.in. przez ukraińską armię - powiedział.

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz (P) oraz dyrektor generalny Palantir Technologies Alex Karp (L) podczas uroczystosci podpisania listu intencyjnego między Ministerstwem Obrony Narodowej i Palantir Technologies Inc. w Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie

Palantir Technologies - co to za firma?

Palantir Technologies to amerykańska firma technologiczna specjalizująca się w analizie danych na dużą skalę. Oferuje zaawansowane oprogramowanie umożliwiające integrację, przetwarzanie, analizę i wizualizację ogromnych zbiorów danych - w szczególności dla potrzeb sektora publicznego, obronnego, wywiadowczego oraz dużych firm przemysłowych.