Na autostradzie A1 na wysokości Mniszka w powiecie świeckim (woj. kujawsko-pomorskie) awaryjnie wylądowała awionetka. Nie ma osób poszkodowanych. Samolot, który wylądował to najprawdopodobniej Cessna 182.
Około 11:30 pilot maszyny zgłosił problemy techniczne. Z informacji reportera RMF FM Krzysztofa Zasady wynika, że miał lądować na polu obok autostrady, jednak w ostatniej chwili zmienił decyzję - być może stwierdził, że nie doleci do wybranego miejsca. Zdecydował się więc na lądowanie na pasie w kierunku Łodzi.
Ruch na autostradzie nie został wstrzymany, a pilot znalazł lukę między samochodami.
Manewr przebiegł pomyślnie, nikt nie ucierpiał - zaznaczył Adam Gwizdała ze świeckiej straży pożarnej. Dodał, że oprócz wewnętrznej awarii awionetka nie ma uszkodzeń.
Są utrudnienia w kierunku Łodzi. Samochody korzystają tylko z lewego pasa.
Pierwszą informację o tej sytuacji otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
