O poranku doszło do awarii Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego informuje, że system działa w trybie offline. "Połowa Polski działa w oparciu o infrastrukturę zastępczą. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie obejmie to cały kraj" - zaznaczyła w rozmowie z RMF FM rzeczniczka Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Justyna Sochacka.

KCMRM podaje, że dyspozytorzy odbierają połączenia. Dla dzwoniących na numery alarmowe nie zmienia się więc nic. Zarówno numer 999, jak i 112 działają prawidłowo. W razie potrzeby wezwania pomocy nie musimy obawiać się, że nasze zgłoszenie nie zostanie przyjęte - ustalił reporter RMF FM Mateusz Chłystun.

Trudności pojawiają się natomiast w samym systemie kierowania zespołów ratownictwa medycznego i przekazywania informacji między dyspozytorami, karetkami a szpitalami. Zespoły Ratownictwa Medycznego są jednak dysponowane do konkretnych zgłoszeń w trybie awaryjnym.

Połowa Polski działa w oparciu o infrastrukturę zastępczą. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie obejmie to cały kraj - zaznaczyła w rozmowie z RMF FM rzeczniczka Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Justyna Sochacka.

Dopytywana, czy mogło dojść do ataku hakerskiego, odpowiedziała: Na tym etapie nie wyciągałabym takich wniosków. Raczej dotyczy to usterki technicznej.

Sprawną komunikację między ratownikami a szpitalami umożliwia SWD, czyli system wspomagania dowodzenia. W dużym uproszczeniu - to aplikacja, którą ratownicy obsługują na tabletach i mogą na niej odczytywać informacje od dyspozytora na przykład o stanie pacjenta.

Specjaliści pracują nad rozwiązaniem problemu.

Problemy zaczęły się od godziny 8:13.

