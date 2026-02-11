Dziesięć osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w wyniku strzelaniny, do której doszło we wtorek w szkole w Tumbler Ridge w północno-wschodniej części Kolumbii Brytyjskiej. Sprawczynią była kobieta, która popełniła samobójstwo.

/ Shutterstock

Dziesięć osób nie żyje, w tym sprawczyni strzelaniny.

25 osób zostało rannych, dwie są w stanie ciężkim.

Przyczyny tragedii są nieznane.

We wtorek około godziny 13:20 czasu lokalnego Kanadyjska Królewska Policja Konna otrzymała zgłoszenie o strzelaninie w szkole średniej w Tumbler Ridge. Na miejscu funkcjonariusze zastali kilkudziesięciu rannych i siedem ciał, w tym ciało kobiety, która według policyjnych ustaleń była sprawczynią ataku i popełniła samobójstwo.

Ofiary i ranni

W wyniku strzelaniny zginęło łącznie dziewięć osób, a sprawczyni odebrała sobie życie. Jedna osoba zmarła podczas transportu do szpitala, a dwie inne ofiary znaleziono w domu powiązanym ze sprawą. Dwie osoby z ciężkimi obrażeniami zostały przetransportowane śmigłowcem do szpitala. Pozostałych 25 rannych przebywa pod opieką lekarzy, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Policja natychmiast ewakuowała około stu uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Okoliczni mieszkańcy zostali poinformowani o zagrożeniu. Służby prowadzą śledztwo w sprawie przyczyn tragedii, które na razie pozostają nieznane.

Wsparcie dla mieszkańców

Premier Kolumbii Brytyjskiej David Eby złożył kondolencje rodzinom ofiar i zapowiedział wsparcie dla mieszkańców Tumbler Ridge. W związku z dramatycznymi wydarzeniami szkoły w mieście pozostaną zamknięte do końca tygodnia.