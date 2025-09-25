Ambasador Izraela w Polsce stawił się w czwartek w MSZ. Ministerstwo monitoruje sytuację związaną z Global Sumud Flotilla, której statki zostały zaatakowane przez drony, gdy płynęły z pomocą dla Strefy Gazy. W misji uczestniczą Polacy, w tym poseł KO Franciszek Sterczewski.

Hiszpański statek w gotowości, by eskortować Global Sumud Flotilla / MARCIAL GUILLEN / PAP/EPA

W nocy z wtorku na środę aktywiści z humanitarnej Globalnej Flotylli Sumud, płynącej z pomocą dla ludności Strefy Gazy, poinformowali, że ich statki zostały zaatakowane przez drony. Włoska rzeczniczka flotylli przekazała, że trafione zostały jednostki: włoska, angielska i polska.

W skład flotylli wchodzą aktywiści propalestyńscy. Statki zmierzają do Strefy Gazy, aby dostarczyć pomoc humanitarną i przełamać izraelską blokadę.

"Apelowaliśmy, by nikt z Polaków się nie wybierał"

Do sprawy odniósł się w czwartek wieczorem wiceszef resortu spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski.

Apelowaliśmy od dłuższego czasu, by nikt z polskich obywateli nie wybierał się ani do Izraela, ani do Strefy Gazy. Mamy sztab kryzysowy, który jest w stałym kontakcie ze swoim odpowiednikiem w Izraelu - powiedział Bartoszewski w Polsat News.

Będę spotykał się ze sztabem kryzysowym również jutro. Monitorujemy sytuację. Spodziewamy się, że ta flotylla, ok. 50 kutrów rybackich może się dostać na wody terytorialne Izraela prawdopodobnie w sobotę - dodał.

Bartoszewski poinformował również, że w czwartek w MSZ był ambasador Izraela i rozmawiał na ten temat.

Polacy w składzie misji

W misji flotylli uczestniczą Polacy, w tym poseł KO Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki "Podpalić Gazę".

Zrobimy wszystko i apelujemy o to do Izraelczyków, żeby nie stało im się coś złego - powiedział Bartoszewski.

W czwartek Hiszpania poinformowała, że wyśle okręt marynarki wojennej w celu ochrony i ewentualnego ratowania flotylli Sumud.

Dramat w Strefie Gazy

W Strefie Gazy trwa kryzys humanitarny, w tym głód, wywołany trwającą blisko dwa lata wojną Izraela z Hamasem. Liczba ofiar po stronie ludności palestyńskiej w trwającej ofensywie Izraela na Strefę Gazy przekroczyła 65 tys. osób - poinformowały palestyńskie służby medyczne.

Według organizacji humanitarnych sytuacja się pogarsza, a ilość przepuszczanej przez Izrael pomocy jest wciąż niewystarczająca. Izrael odpiera zarzuty, że jego działania przyczyniają się do głodu i ogłasza kolejne kroki, które mają usprawnić przekazywanie pomocy.