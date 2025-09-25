30 września Ukraińcy zaczną prace poszukiwawczo-ekshumacyjne w Polsce - poinformował wiceminister kultury Andrij Nadżos. Poszukiwać mają szczątków bojowników Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA).

Cerkiew w Jureczkowej. Ukraińcy będą tu prowadzić prace ekshumacyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Wyjazd zaplanowano na 29 września. Mówimy o datach przybliżonych. Strona polska zgodziła się na początek prac 30 września - oznajmił Nadżos.

Stary krzyż wskazówką

Ukraiński wiceminister powiedział, że wstępne dane - na podstawie badań ukraińskich historyków - wskazują na to, iż we wsi Jureczkowa w województwie podkarpackim znajdują się szczątki około 20 bojowników Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA).

Według Nadżosa strona ukraińska zawiadomiła stronę polską, którą działkę w lesie chce badać. Stoi na niej stary kamienny krzyż. Jest on dla nas pewną wskazówką, chociaż nie wiadomo, czy akurat w tym miejscu znajduje się zbiorowa mogiła - zaznaczył.

Według jego słów, na pierwszym etapie prac przewiduje się usunięcie górnej warstwy gruntu. Możliwe też, że niezbędne okaże się ścięcie drzew, co będzie wymagać zgody miejscowych władz.

Nadżos dodał, że strona polska zgodziła się na prace poszukiwawczo-ekshumacyjne w czterech miejscach, ale w rzeczywistości może ich być więcej.

Decyzja polskiego IPN

Polski Instytut Pamięci Narodowej (IPN) wydał w czerwcu tego roku wstępną zgodę na przeprowadzenie przez stronę ukraińską prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych w miejscowości Jureczkowa, położonej w województwie podkarpackim.

Decyzję tę potwierdził ówczesny rzecznik IPN, dr Rafał Leśkiewicz w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Prace, które mają rozpocząć się jesienią 2025 roku, będą finansowane przez Ukrainę i dotyczą poszukiwań grobów członków UPA.

Zgoda na prace w tej miejscowości jest jednym z trzech wniosków Ukrainy - pozostałe dotyczą Łaskowa koło Hrubieszowa i cmentarza w Przemyślu.