IMGW wydał ostrzeżenia przed oblodzeniem, silnym wiatrem, intensywnymi opadami śniegu oraz zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Na Bałtyku, wzdłuż Wybrzeża, na Zalewie Szczecińskim i Wiślanym oraz na Żuławach Wiślanych przekroczono ostrzegawcze i alarmowe stany wód.

"Nowy, 2019 rok, w pogodzie rozpoczyna się od dynamicznej zmiany aury. Po ciepłym, deszczowym oraz wietrznym 1 stycznia 2019 r, napływ chłodnego powietrza z północy przyniesie ochłodzenie, występować będą opady śniegu, na obszarach podgórskich intensywne, nadal występował będzie również silny i porywisty wiatr" - informuje IMGW.

Uwaga na oblodzenia

IMGW ostrzega przed oblodzeniem w województwach: pomorskim (południowo-centralna część), kujawsko-pomorskim (północno-centralna część), dolnośląskim (centralno-północna część) i opolskim.

W związku z opadami deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu oraz spadkiem temperatury poniżej 0°C w środę po południu i nocą, miejscami, szczególnie na Śląsku oraz Kaszubach drogi i chodniki będą oblodzone.

Ostrzeżenie przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi

Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu oraz przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi, spowodowanymi przez zachodni i północno-zachodni wiatr osiągający w porywach prędkość do 65 km/h, wydano dla części południowych powiatów województw podkarpackiego i małopolskiego, a także dla południowo-wschodnich powiatów Śląska.



Jak podaje IMGW, miejscami w Karpatach prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej nawet do pół metra. Początkowo intensywne opady śniegu występować mogą również w Sudetach, gdzie miejscami prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie do 15-20 cm.



Opady i silny oraz porywisty wiatr powodować będą zawieje i zamiecie śnieżne, miejscami również ograniczające widzialność. Najsilniejszych porywów wiatru, szczególnie w nocy ze środy na czwartek, spodziewać się można na Pomorzu Wschodnim. Wiatr może wówczas osiągnąć prędkość do 95 km/h.





Ostrzeżenia hydrologiczne

IMGW wydało również ostrzeżenia hydrologiczne dla trzech województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Oznacza to, że woda w rzekach i Bałtyku może przekroczyć stany alarmowe.



Już teraz stan alarmowy został przekroczony na jednej stacji wodowskazowej rzek Przymorza o 52 cm na Martwej Wiśle na stacji Gdańsk-Sobieszewo i na ośmiu stacjach wodowskazowych morskich. Stan ostrzegawczy przekroczony został natomiast na czterech stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły, jednej w dorzeczu Odry, jednej stacji wodowskazowej rzek Przymorza i pięciu stacjach morskich.



"W ciągu najbliższych godzin obserwowane będą dalsze wzrosty i wahania stanów wody powyżej stanów ostrzegawczych. Obserwowane będą także kolejne przekroczenia stanów alarmowych, w szczególności na Bałtyku oraz w obrębie Zalewu Szczecińskiego i Wiślanego. Przewiduje się również dalszy rozwój zjawiska cofki w odcinkach ujściowych rzek, głównie na Żuławach i na Mierzei Wiślanej. Tam wzrosty stanu wody możliwe są do profilu Żukowo na Jeziorze Drużno. Przewiduje się utrzymywanie stanów alarmowych i ostrzegawczych do wieczornych i nocnych godzin do piątku" - informuje IMGW.

