Na południu Polski - śnieg. Na północy - porywisty wiatr. Tak wygląda środa w pogodzie. W ciągu najbliższych dni synoptycy prognozują opady śniegu i mróz.

Zima w Bieszczadach / Darek Delmanowicz / PAP

Jak informuje IMGW, Europa Wschodnia znajduje się w zasięgu niżu znad Estonii, a nad zachodnią dominuje rozległy wyż znad Wysp Brytyjskich. Polska znajduje się na skraju niżu znad Estonii. Z północy napływa mroźna, arktyczna masa powietrza.

Prognoza pogody na środę

Środa / INTERIA.PL

Środa w całym kraju będzie pochmurna, z opadami deszczu, śniegu i deszcze ze śniegiem.



Miejscami na południu może przybyć nawet do 10 cm śniegu. W rejonach podgórskich i w Karpatach - do 20 cm.



Dla południowych rejonów województw podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. W powiecie nowosądeckim (Małopolska) i w rejonie Krosna (Podkarpacie) spodziewane są zawieje i zamiecie śnieżne.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązuje w rejonach podgórskich województwa dolnośląskiego.



W całym kraju silnie wieje. Porywy dochodzą do 70 km/h. Na wybrzeżu i na Mazurach wiatr okresami będzie silny i bardzo silny (od 40 km/h do 55 km/h), w porywach do 80 km/h, a na wybrzeżu wschodnim lokalnie do 95 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru do 130 km/h. W górach wystąpią też zawieje i zamiecie śnieżne.



Ostrzeżenia pierwszego stopnia o silnym wietrze wydano dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. W nadmorskiej części województwa pomorskiego obowiązuje alert drugiego stopnia.



Temperatura wyniesie od 1 stopnia Celsjusza w rejonie Zielonej Góry, Bydgoszczy i Olsztyna do 4 kresek powyżej zera w okolicy Wrocławia.

Prognoza pogody na czwartek

Czwartek / INTERIA.PL

W czwartek ochłodzenie. Na południu i wschodzie kraju temperatura spadnie poniżej zera. W Katowicach, Rzeszowie i Lublinie termometry pokażą -3 stopnie Celsjusza, a w centrum kraju -1. Na zachodzie kraju koło zera stopni. W miejscowościach podgórskich od -11 stopni do -6.

Będzie pochmurno, spodziewane są opady śniegu niemal w całym kraju.



Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu i północnym wschodzie, okresami dość silny, na wschodnim wybrzeżu także silny, w całym kraju porywisty, w porywach na wschodnim wybrzeżu do 70 km/h, północno-zachodni i północny.





Prognoza pogody na piątek

Piątek / INTERIA.PL

W piątek zimowa aura utrzyma się na południu, w centrum i wschodzie kraju. Słupki rtęci spadną poniżej zera. Na Podkarpaciu temperatura wyniesie -4 stopnie Celsjusza. W wielu miejscach możliwe są lekkie opady śniegu lub śniegu z deszczem.



Z kolei w zachodniej części kraju będzie padał deszcz, a temperatura wyniesie do 3 stopni Celsjusza w Gdańsku i 4 stopni w Szczecinie.

Wiatr umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, na zachodzie i wybrzeżu porywisty, przeważnie północno-zachodni.



Jaka pogoda w weekend?

Sobota / INTERIA.PL

W sobotę spodziewane jest ocieplenie. W całym kraju termometry wskażą powyżej zera stopni, tylko w górach - chłodniej.

Będzie pochmurno i z opadami śniegu.



Jednak już w niedzielę na południu i wschodzie temperatura znów będzie na minusie. Na termometrach od -6 stopni na południowym wschodzie, -2 w centrum do plus 3 na wybrzeżu.

W Małopolsce, na Śląsku, na Podkarpaciu, a także w Świętokrzyskiem i na Pomorzu, będzie prószyć śnieg.



Niedziela / INTERIA.PL

W poniedziałek nieco więcej przejaśnień, ale wciąż miejscami będzie padać śnieg lub śnieg z deszczem. Na termometrach od minus 2 na południowym wschodzie, 2 - w centrum do plus 4 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

