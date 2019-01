Stany alarmowe na Zatoce Gdańskiej przekroczone o pół metra, tzw. cofka na Motławie w Gdańsku, pogotowie przeciwpowodziowe w Elblągu, odwołane promy na trasie Gdynia – Karlskrona. Powodem jest silny wiatr.

Jeszcze do wieczora i w nocy będzie trzeba liczyć się z sytuacją kryzysową, wtedy wiatr jeszcze nie zmieni kierunku, ale powinien osłabnąć na tyle, że poziomy wody zacznie powoli opadać - usłyszał reporter RMF FM w biurze IMGW w Gdyni.

Aktualnie stany alarmowe przekroczone są nad całą Zatoką Gdańską, na Półwyspie Helskim, także w Ustce czy Łebie. Na Żuławach również poziom wody mocno wzrósł, w dwóch miejscach przekroczone są już stany alarmowe, w pięciu ostrzegawcze.

W Gdańsku w kilku miejscach specjalne zapory

W Gdańsku w Brzeżnie i Jelitkowie przy wejściach na plażę w co najmniej kilku miejscach ustawiane będą specjalne zapory, by woda nie przedarła się dalej w głąb lądu.

Stan morza wynosi 619 cm, przy stanie alarmowym 570. Oznacza to, że stan alarmowy został przekroczony już o pół metra. Tendencja nadal jest rosnąca - wiatr powodujący cofkę ma się nasilać do wczesnych godzin popołudniowych - poinformował Jędrzej Sieliwończyk z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Silny północno-zachodni wiatr spowodował, że na Zatoce Gdańskiej doszło do przekroczenia stanów alarmowych. Na Motławie mamy w związku z tym tak zwaną cofkę. Wody się spiętrzyły, zaczynają podtapiać niżej położone punkty nabrzeża. Zabezpieczamy te miejsca i wyłączamy z użytkowania. To samo dotyczy parkingu przy Hotelu Podewils (przy wjeździe na Ołowiankę - red.) i ulicy Wiślnej. Ze względów bezpieczeństwa z użytkowania wyłączone jest także molo w Brzeźnie - mówi zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMG w Gdańsku, Krzysztof Domagalski.



Straż Pożarna sprawdza sytuację na ul. Siennej. Ponadto są sygnały, że może dojść wybicia kanalizacji deszczowej na ul. Orlej i Korzeniowskiego w Brzeźnie.



Władze miasta zaapelowały do mieszkańców o ostrożność i zachowanie zasad bezpieczeństwa. Nie chodzi tylko o możliwe podtopienia, ale też o siłę wiatru. Należy unikać miejsc zadrzewionych, nie parkować samochodów pod drzewami. Dobrze jest też usunąć z balkonów przedmioty, które mogą ucierpieć od wiatru - wyjaśnił Domagalski.





Część mola w Sopocie zamknięta

W Sopocie w związku z wysokim poziomem wody w Zatoce Gdańskiej i silnymi porywami wiatru zostało zamknięte wejście na głowicę mola oraz do przystani jachtowej. Ze względów bezpieczeństwa nieczynne jest także sztuczne lodowisko na Skwerze Kuracyjnym.



Na chwilę obecną nie przewidujemy zamykania całego pomostu mola. Jeżeli prognozy co do słabnącego wiatru się sprawdzą i nie pojawią się nowe okoliczności (np. oblodzenie), to w czwartek po południu wejście na końcówkę mola powinno być ponownie otwarte"- poinformował Marcin Kulwas z Kąpieliska Morskiego Sopot.





Elbląg: Przygotowania do rozstawienia rękawów przeciwpowodziowych

Po południu z powodu cofki, czyli wpychania przez wiatr z północy wody z Zalewu Wiślanego, przekroczony został stan alarmowy na rzece Elbląg. Prezydent Elbląga wprowadził stan pogotowia przeciwpowodziowego.

Służby przygotowują się do rozstawienia rękawów przeciwpowodziowych w okolicach Bulwaru Zygmunta Augusta. Ich rozstawienie planowane jest po przekroczeniu 615 cm w rzece Elbląg.

Z powodu zagrożenia powodziowego zamknięty został most w Nowakowie.

Odwołane promy z Gdyni do Karlskrony

Złe warunki pogodowe spowodowały odwołanie czterech rejsów promów pasażerskich na trasie między Gdynią i Karlskroną w Szwecji. Statki w czwartek wrócą do kursowania zgodnie z rozkładem.

Przewoźnik Stena Line poinformował na swej stronie internetowej, że anulowane zostały w środę dwa odpłynięcia z Gdyni do Szwecji o godz. 21.00 (prom Stena Spirit) i 23.59 (prom Stena Baltica) oraz dwa odpłynięcia z Karlskrony do Polski o godz. 12.00 (prom Stena Baltica) i o godz. 21.00 (prom Stena Vision).

Szwedzka firma zaznaczyła, że promy między Polską a Szwecją od czwartku będą kursować ponownie zgodnie z rozkładem rejsów.

Porywisty wiatr w Pomorskiem daje się też we znaki w Porcie Lotniczym Gdańsk, gdzie wiele lotów jest opóźnionych, a niektóre, jak np. samolot z Monachium, zostały przekierowane do Warszawy.

Cofka też w Zachodniopomorskiem

Cofka dotknęła też Zachodniopomorskie. W Kołobrzegu pod wodą jest bulwar nad Parsętą.





Wideo youtube