W Łodzi na zakręcającej ulicy, czyli skrzyżowaniu ul. Lipowej i Próchnika, gdzie powstaje woonerf (przestrzeń łącząca wiele funkcji, przyjazna dla mieszkańców – przyp. RMF FM) zostało posadzone największe od ponad 30 lat drzewo. To lipa o metrowym obwodzie pnia.

Skrzyżowanie łódzkiej ul. Lipowej i Próchnika tworzy tzw. kolanko. Ulice nie przecinają się, albowiem jedna przechodzi w drugą pod kątem 90 stopni. Właśnie trwa zmiana tego miejsca w zielony woonerf.

Wykonawca przebudował już podziemne sieci i ułożył część nawierzchni - opowiada pierwszy wiceprezydent Łodzi, Adam Pustelnik. Na ulicy pojawiła się także nowa zieleń: 30 kilkumetrowych drzew - miłorzębów i lip drobnolistnych. Takich, jakie już rosną na innych zmodernizowanych odcinkach ul. Lipowej. We wtorek (14 grudnia), na finał nasadzeń, "wjechała" ogromna lipa - największa, jaką miasto posadziło po 1989 roku. Drzewo ma 10 metrów wysokości, a jego pień ma w obwodzie 100 centymetrów - podkreśla Pustelnik.

Tak okazałą lipę znaleźli Społeczni Opiekunowie Drzew. To rekompensata za usunięcie z ul. Próchnika robinii w kiepskim stanie.

Przesadzanie tak dużych drzew to rzadkość. To dla nas prawdziwy eksperyment - przyznaje wiceprezydent. Mamy nadzieję, że lipa się przyjmie, a stres związany z przeniesieniem jej

z otwartego terenu w ulicę nie będzie na tyle duży, żeby miały się pojawić komplikacje.

Zieleń na nowym woonerfie uzupełnią krzewy, berberysy oraz hortensje. Inwestycja zakończy się w ciągu kilku najbliższych tygodni. Zakres prac obejmuje modernizację jezdni, chodników i zjazdów do posesji, nowe oświetlenie uliczne, sygnalizację świetlną oraz ławki. Położona zostanie kolorowa nawierzchnia z płyt i kostki. Atrakcyjną ozdobą nowej przestrzeni będzie zdrój uliczny. Po przebudowie na ul. Lipowej i Próchnika obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 20 km/h. Wartość inwestycji to 2,3 mln złotych.