Makabrycznego odkrycia dokonali policjanci ze Skierniewic. Na terenie jednej z posesji w gminie Bolimów odnaleźli 16 martwych psów i 48 żywych czworonogów, przebywających w skrajnie złych warunkach.

Na posesji w gminie Bolimów w województwie łódzkim policjanci znaleźli 16 martwych psów oraz 48 żywych, przetrzymywanych w skrajnie złych warunkach.

Wszystkie żywe psy zostały decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii odebrane właścicielowi; mają zostać przekazane pod opiekę fundacji oraz schroniska.

Policja zabezpiecza teren i prowadzi czynności wyjaśniające; na razie nie podano, do kogo należały zwierzęta ani czy zatrzymano osoby odpowiedzialne.

Komenda Miejska Policji w Skierniewicach poinformowała w piątek, że dzień wcześniej - po otrzymaniu zgłoszenia od fundacji zajmującej się pomocą zwierzętom - przeprowadzono interwencję na terenie jednej z posesji w gminie Bolimów w województwie łódzkim.

Przedstawiciele organizacji poinformowali mundurowych, że przebywające tam psy mogą być w bardzo złym stanie, a w garażu mogą znajdować się martwe zwierzęta.

Po dotarciu na miejsce funkcjonariusze znaleźli 16 martwych czworonogów. Na terenie posesji znajdowało się również 48 żywych psów, przebywających w skrajnie nieodpowiednich warunkach.

"Na miejscu obecny był Powiatowy Lekarz Weterynarii, który ocenił stan zwierząt oraz warunki ich przetrzymywania. Po przeprowadzonej kontroli podjął decyzję o natychmiastowym odebraniu wszystkich 48 psów. W działaniach uczestniczyła także burmistrz miasta i gminy Bolimów, która brała udział w czynnościach związanych z zabezpieczeniem zwierząt" - dodano.

Interwencja trwała jeszcze w piątek rano. Policjanci m.in. zabezpieczają teren posesji, ponieważ psy są sukcesywnie wywożone i przekazywane pod opiekę fundacji oraz schroniska.

Nie podano, do kogo należały psy

Policja nie podała jeszcze informacji, do kogo należały zwierzęta oraz o ewentualnym zatrzymaniu osób odpowiedzialnych za stan przetrzymywanych zwierząt.

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Zwierząt za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara do 5 lat więzienia.

