Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie agenci CBA weszli do budynków należącej do o. Tadeusza Rydzyka Fundacji Lux Veritatis w Warszawie, Toruniu i Wrocławiu. Zabezpieczane są dokumenty do śledztwa dotyczącego przekroczenia uprawnień przez byłego ministra kultury Piotra Glińskiego.