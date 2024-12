W Gdańsku zatrzymano Olgierda L. Reporter RMF FM dowiedział się nieoficjalnie, że funkcjonariusze ABW, którzy zatrzymali go w Gdańsku, działali na polecenie prokuratorów prowadzących śledztwo w sprawie aktów dywersji i sabotażu dokonywanego na terytorium Polski z rosyjskiej inspiracji. Mężczyzna ma usłyszeć zarzuty w wielowątkowym postępowaniu, w którym za usiłowanie podpalenia fabryki farb we Wrocławiu odpowiadał obywatel Ukrainy Serhij S. O Olgierdzie L., wymienianym w raporcie dotyczącym powiązań kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego popieranego przez PiS, wypowiedział się Donald Tusk.

Funkcjonariusze policji i ABW, zdj. poglądowe / Bartłomiej Zborowski / PAP

ABW zatrzymało Olgierda L.

"W czwartek funkcjonariusze ABW zatrzymali w Gdańsku 47-letniego Olgierda L. Po wykonaniu czynności procesowych mężczyzna zostanie przewieziony do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu" - poinformował Jacek Dobrzyński na portalu X.