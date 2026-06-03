50 strażaków walczy z pożarem hali namiotowej wypełnionej oponami w miejscowości Ciele w powiecie bydgoskim (woj. kujawsko-pomorskie). Nikt nie został poszkodowany.

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Jak przekazał RMF FM Karol Smarz z bydgoskiej straży pożarnej, hala namiotowa ma wymiary 15 na 20 metrów. W środku znajdowały się głównie opony.



Strażakom udało się nie dopuścić do rozprzestrzenienia się ognia na pobliski las. Paliła się trawa, po której ogień mógł się przedostać do lasu. Cofnęliśmy linię ognia w kubaturę hali - tłumaczył Smarz.

Pożar nie został jeszcze opanowany. Nikt nie został poszkodowany.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia.