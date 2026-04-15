Dramatyczna interwencja policji w jednym z zakładów krawieckich w Toruniu. W wyniku awantury między małżeństwem dwie osoby zostały poważnie ranne. Na miejscu musiała interweniować specjalna Grupa Szybkiego Reagowania. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Do dramatycznego zdarzenia doszło we wtorek przed południem w jednym z toruńskich zakładów krawieckich.

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, do lokalu przyszedł mąż pracującej tam kobiety. Między małżonkami doszło do gwałtownej kłótni, która szybko wymknęła się spod kontroli.

Mężczyzna wielokrotnie ranił żonę ostrym narzędziem. Poszkodowana kobieta zdołała uciec z zakładu i wezwać pomoc. W tym czasie napastnik zabarykadował się w środku.



Specjalna grupa policyjna w akcji

Na miejsce natychmiast przyjechali funkcjonariusze ze specjalnej Grupy Szybkiego Reagowania, powołanej do szczególnie niebezpiecznych i skomplikowanych interwencji.

Policjanci szybko obezwładnili napastnika i udzielili pomocy poszkodowanym.

Zarówno mężczyzna, jak i jego żona zostali poważnie ranni i trafili do szpitala.

Trwa wyjasnianie okoliczności tragedii. Nie jest wykluczone, że napastnik usłyszy zarzuty usiłowania zabójstwa.