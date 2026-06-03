Katastrofa śmigłowca w południowo-zachodniej Anglii. Maszyna należy do Królewskiej Marynarki Wojennej.

Wypadek śmigłowca Royal Navy w południowo-zachodniej Anglii (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

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W środę w hrabstwie Devon, na południowym zachodzie Anglii, doszło do katastrofy śmigłowca - pisze Reuters, powołując się na brytyjską policję.

Maszyna rozbiła się na polu, a na miejscu pracują służby ratunkowe. Akcja trwa. Na razie nie ma informacji o ewentualnych ofiarach.

Brytyjskie media, cytując dane policji, przekazały, że rozbity śmigłowiec należał do Royal Navy. Informację potwierdziło Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii, dodając, że do wypadku doszło przed godz. 5:00 rano (czasu polskiego).

Służby apelują o unikanie rejonu zdarzenia do czasu zakończenia działań ratunkowych. Okoliczne drogi zostały zamknięte.