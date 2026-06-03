Papież Leon XIV zwrócił się do Polaków podczas środowej audiencji generalnej na Placu Świętego Piotra. Ojciec Święty podkreślił znaczenie udziału w procesjach eucharystycznych z okazji uroczystości Bożego Ciała.

Procesje eucharystyczne jako świadectwo wiary – przesłanie papieża do Polaków / FILIPPO MONTEFORTE/AFP / East News

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W czasie audiencji generalnej na Placu Świętego Piotra papież powiedział obecnym tam Polakom: Począwszy od uroczystości Bożego Ciała i w kolejnych dniach będziecie oddawać szczególną cześć Chrystusowi obecnemu w Eucharystii.

Niech udział w procesjach eucharystycznych, zwłaszcza rodzin, dzieci i młodzieży, będzie odważnym świadectwem wiary i przypomina wszystkim, że Bóg jest obecny pośród swego ludu oraz towarzyszy mu w codziennym życiu - dodał Leon XIV.

Na zakończenie audiencji zwracając się do wszystkich wiernych, papież również nawiązał do uroczystości Bożego Ciała.

W Eucharystii kontemplujemy Jezusa jako chleb łamany i ofiarowany za każdego z nas. Wyrazem ludowej pobożności eucharystycznej są procesje z Najświętszym Sakramentem, które odbywają się na ulicach wielu krajów - zaznaczył Leon XIV.

Zachęcam do podtrzymywania tego pięknego przejawu publicznego świadectwa wiary - zaapelował.

Papież będzie przewodniczyć procesji z okazji święta Bożego Ciała w niedzielę w Madrycie, w drugim dniu swojej wizyty w Hiszpanii.

Święto Bożego Ciała - symbol wiary w żywą obecność Chrystusa

Boże Ciało to święto w Kościele katolickim obchodzone na cześć Najświętszego Sakramentu, czyli wiary w rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii.

Centralnym elementem obchodów są procesje eucharystyczne, które przechodzą ulicami miast i wsi. Wierni zatrzymują się przy czterech ołtarzach, gdzie czytane są fragmenty Ewangelii.

Procesja symbolizuje publiczne wyznanie wiary oraz obecność Boga w codziennym życiu ludzi.

Święto ma charakter radosny i uroczysty, a jego tradycje w Polsce sięgają XIV wieku.