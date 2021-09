Policjanci z Elbląga zatrzymali 22-latka poszukiwanego do odbycia kary za przestępstwo - przekazała warmińsko-mazurska policja. Mężczyzna, żeby uniknąć zatrzymania, schował się w wersalce, w której utknął.

Zdjęcie z policyjnej interwencji. / KMP Elbląg /

Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji poinformował, że poszukiwany wszedł do wersalki, by uniknąć spotkania z policjantami.

Założył, że skoro policjanci nie znajdą go w mieszkaniu, to uda mu się uniknąć odbycia kary pozbawienia wolności. Tak się jednak nie stało - wyjaśnił.



22-latek utknął w ciasnej skrzyni wersalki.

Gdy policjanci pomogli mężczyźnie się wydostać, znaleźli przy nim foliowe zawiniątko ze sproszkowaną substancją. Po zbadaniu narkotesterem okazało się, że jest to amfetamina.



W mieszkaniu zabezpieczono też kilka przedmiotów pochodzących z kradzieży, w tym elektronarzędzia i wędki.



Jak poinformowała policja, 22-latek trafił już do aresztu. Ma do odbycia karę ośmiu miesięcy więzienia za popełnione wcześniej przestępstwa. Usłyszał także dodatkowe zarzuty, w tym za posiadanie substancji odurzających.