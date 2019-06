Poniedziałek przyniósł wiele istotnych informacji. Polska przegrała w Trybunale Sprawiedliwości UE najważniejszą sprawę dotyczącą reformy sądownictwa. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że jego kraj wprowadza nowy pakiet "surowych" sankcji przeciw Iranowi. Polski rząd zdecydował się na złagodzenie kontrowersyjnego przepisu kodeksu karnego o nieumyślnym spowodowaniu śmierci. W Rybniku doszło do tragicznego wypadku w czasie egzaminu na prawo jazdy - 35-letni egzaminator zginął na miejscu. Co jeszcze się wydarzyło? Przeczytajcie nasze podsumowanie.

Polska przegrała przed TSUE. Przepisy w sprawie sędziów SN sprzeczne z prawem UE

Polska przegrała w Trybunale Sprawiedliwości UE najważniejszą sprawę dotyczącą reformy sądownictwa, czyli związaną z ustawą o Sądzie Najwyższym. Trybunał uznał, że przepisy polskiego prawa dotyczące obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego były sprzeczne z prawem Unii i naruszały zasady nieusuwalności oraz niezawisłości sędziów.

"Zastosowanie przepisów przewidujących obniżenie wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego narusza zasadę nieusuwalności sędziów, która jest nierozerwalnie związana z ich niezawisłością" - to fragment orzeczenia unijnego Trybunału Sprawiedliwości.

Trump ogłasza nowe sankcje na Iran, w tym na duchowego przywódcę kraju

Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że jego kraj wprowadza nowy pakiet "surowych" sankcji przeciw Iranowi, które obejmą m.in. najwyższego duchowo-politycznego przywódcę tego kraju ajatollaha Alego Chameneia. To odpowiedź na zestrzelenie przez Teheran drona USA.

Nowe restrykcje zostaną nałożone również na współpracowników Chameneia. Trump ostrzegł, że sankcje przeciwko Iranowi mogą obowiązywać "latami".

Ciężarówki zmiażdżyły samochód osobowy. Dwie osoby nie żyją, dziecko w ciężkim stanie

Do dramatycznego wypadku doszło na drodze krajowej numer 53 w Myszyńcu Starym w okolicy Ostrołęki na Mazowszu. Zderzyły się tam dwie ciężarówki i samochód osobowy. Według wstępnych informacji, zginęły dwie osoby, a dwie kolejne - w tym 9-letnie dziecko - zostały ranne.

W naczepę tira, który zahamował, uderzył samochód osobowy. W ten pojazd z kolei wjechała jadąca za nim ciężarówka. Auto zostało doszczętnie zniszczone. Policjanci, z którymi rozmawiał nasz reporter, mówili, że pojazd jest całkowicie zmiażdżony.

Rodzice podejrzani o zabójstwo 9-miesięcznej dziewczynki aresztowani

Rodzice 9 miesięcznej dziewczynki podejrzani o jej zabójstwo trafią do aresztu na 3 miesiące. Taką decyzję na wniosek prokuratury podjął sąd w Suwałkach. Prokuratura postawiła obojgu zarzuty znęcania się nad niemowlęciem i zabójstwa. Przyczyną śmierci dziecka był krwotok wewnętrzny i uszkodzenie mózgu. Dziewczynka została także zgwałcona.

Żar leje się z nieba!

Najbliższy tydzień przyniesie w Polsce upały, temperatura wyniesie nawet 37 stopni Celsjusza. W naszym kraju będzie tak gorąco jak na południu Europy. Synoptycy spodziewają się, że w tym tygodniu w kilku krajach pobite zostaną rekordy gorąca.



Kładoczny o nowelizacji Kodeksu karnego: Źle procedowana i nieprzemyślana

Kładoczny: RPO nie współczuje Jakubowi A., tylko działa w imieniu pewnej zasady chroniącej wszystkich obywateli Jakub Rutka /RMF FM

"Ta ustawa od samego początku była źle procedowana, źle pomyślana i przede wszystkim nieprzemyślana. Została zrobiona bardzo szybko, zmiany były pisane na kolanie" - tak o nowelizacji Kodeksu karnego mówił w Rozmowie w samo południe w RMF FM dr Piotr Kładoczny.



CAŁA ROZMOWA DO ZOBACZENIA I PRZESŁUCHANIA TUTAJ





Rząd łagodzi przepis o nieumyślnym spowodowaniu śmierci

Już nie od roku do 10 lat, a od 6 miesięcy do 8 lat. Rząd łagodzi przepis kodeksu karnego o nieumyślnym spowodowaniu śmierci. To jeden z najmocniej krytykowanych zapisów kontrowersyjnej nowelizacji kodeksu karnego, którą Sejm przyjął kilkanaście dni temu. Prezydent wciąż nie podpisał tej ustawy.

Tragedia na egzaminie na prawo jazdy

Policja i prokuratura badają okoliczności wypadku w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Rybniku. W czasie egzaminu na prawo jazdy 68-latka śmiertelnie potrąciła tam 35-letniego egzaminatora.

Rekord Guinnessa w przytulaniu pobity!





Dzień Przytulania świętowaliśmy naszymi Słuchaczami! W Zakopanem pobiliśmy rekord Guinnessa w przytulaniu słynnego Białego Misia z Krupówek. W jego puszyste ramiona wpadło 1517 osób.



Tomasz Kot zagra słynnego wynalazcę

Tomasz Kot wcieli się w rolę Nikoli Tesli - twórcy m.in. radia - podał portal "Deadline". Reżyserem i autorem scenariusza do filmu biograficznego "Nikola" o tym wynalazcy jest Anand Tucker - znany z takich obrazów jak "Oświadczyny po irlandzku" i "Troje do pary".