Najbliższy tydzień przyniesie w Polsce upały, temperatura wyniesie nawet 37 stopni Celsjusza. W naszym kraju będzie tak gorąco jak na południu Europy. Synoptycy spodziewają się, że w tym tygodniu w kilku krajach pobite zostaną rekordy gorąca.

Dzisiaj w całym kraju będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie do 29 st. Celsjusza w Zielonej Górze. Najchłodniej będzie w Gdańsku - 22 st.



We wtorek ma być jeszcze cieplej. Termometry pokażą do 33 st. w Zielonej Górze i do 26 st. w Gdańsku.



Środa będzie jeszcze bardziej upalna. Aż 37 st. pokażą termometry w Zielonej Górze. W prawie całej Polsce temperatura przekroczy 30 st. Tylko w Rzeszowie, Lublinie i Białymstoku ma być po 28 st. C.



Upały będą także panować w innych miastach Europy: we Włoszech, Francji, Bułgarii, czy Niemczech.

Pogoda we Włoszech

To będzie jedna z najbardziej intensywnych fal gorąca w tej dekadzie - podkreślają synoptycy we Włoszech i wyjaśniają, że największe temperatury mają być notowane w centralnej i północnej części kraju.

Kulminacja upałów spodziewana jest we Włoszech w dniach 27-29 czerwca. Temperatura 37-40 st. zapowiadana jest dla Rzymu, Turynu, Mediolanu, Bolonii, Aosty, Modeny, Mantui, Florencji, a także dla kilku miast na Sardynii. Nocą temperatury mają spaść do 24-27 stopni.

Meteorolodzy zaznaczają, że na północy Włoch oczekiwane są temperatury, jakich nigdy dotąd tam nie zarejestrowano. Bardziej znośne, jak wyjaśniają, będą one na południu Włoch; tam sięgną 35 stopni.

Fala gorąca we Francji

Również Francja spodziewa się w najbliższych dniach fali gorąca. Jak napisano na portalu Le Figaro, od poniedziałku notowane mają być temperatury od 35 do 40 stopni, a miejscami ten "symboliczny próg" może zostać przekroczony.

Najgoręcej ma być od środka tygodnia do piątku, przede wszystkim w Paryżu i Lyonie. Nieco chłodniej ma być z kolei w Bretanii, na północnym zachodzie kraju, gdzie spodziewane są burze.

Nocami zdaniem meteorologów temperatura ma nie spadać poniżej 20 stopni Celsjusza i na większości terytorium kraju utrzymywać się w okolicy 25 stopni.

Synoptycy spodziewają się, że w tym tygodniu we Francji pobite zostaną rekordy gorąca.



Nietypowe temperatury w Bułgarii i Grecji

Nietypowe dla początku lata upały panują już w Bułgarii. W sobotę i niedzielę w środku kraju temperatura sięgała 36 st. C. Po chłodnym i deszczowym maju w stolicy Sofii w niedzielę odnotowano 32 stopnie.



Najwyższe od początku dekady czerwcowe temperatury odnotowano w Warnie i na północnym wybrzeżu czarnomorskim, gdzie zwykle jest trochę chłodniej w porównaniu z środkową częścią kraju.

W Warnie w niedzielę zanotowano 32,4 st., a na przylądku Szabla, najbardziej wysuniętej na wschód części bułgarskiego terytorium, 32,8 stopnia.

Upały nie są w Bułgarii tak silne jak w sąsiedniej Grecji, gdzie temperatura dochodzi do 38 stopni, lecz jak na czerwiec są poważne. Lekarze przestrzegają wciąż jeszcze nieprzygotowanych do upałów ludzi przed opalaniem się, a starszych namawiają do pozostania w domach.

