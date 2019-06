​Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że jego kraj wprowadza nowy pakiet "surowych" sankcji przeciw Iranowi, które obejmą m.in. najwyższego duchowo-politycznego przywódcę tego kraju ajatollaha Alego Chameneia. To odpowiedź na zestrzelenie przez Teheran drona USA.

Donald Trump / KEVIN DIETSCH / POOL / PAP/EPA

Nowe restrykcje zostaną nałożone również na współpracowników Chameneia. Trump ostrzegł, że sankcje przeciwko Iranowi mogą obowiązywać "latami".

Amerykański resort finansów poinformował, że sankcjami zostali obłożeni dowódcy irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Szef resortu Steven Mnuchin wyjaśnił, że choć pakiet był przygotowywany przez USA jeszcze przed zestrzeleniem w czwartek amerykańskiego drona, to i tak jest on odpowiedzią na to zdarzenie, jak i na wcześniejsze działania Iranu w Zatoce Perskiej.

Jednocześnie Mnuchin ogłosił, że kolejnymi sankcjami jeszcze w tym tygodniu zostanie objęty irański minister spraw zagranicznych Mohammad Dżawad Zarif.