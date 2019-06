Już nie od roku do 10 lat, a od 6 miesięcy do 8 lat. Rząd łagodzi przepis kodeksu karnego o nieumyślnym spowodowaniu śmierci. To jeden z najmocniej krytykowanych zapisów kontrowersyjnej nowelizacji kodeksu karnego, którą Sejm przyjął kilkanaście dni temu. Prezydent wciąż nie podpisał tej ustawy.

