„Ta ustawa od samego początku była źle procedowana, źle pomyślana i przede wszystkim nieprzemyślana. Została zrobiona bardzo szybko, zmiany były pisane na kolanie” – tak o nowelizacji Kodeksu karnego mówił w Rozmowie w samo południe w RMF FM dr Piotr Kładoczny.

/ Jacek Turczyk / PAP

Prawnik i wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego był też pytany o to, jak odpowie na argument, że zaostrzenia kar domaga się społeczeństwo. To że ludzie chcą jakiś zmian w ustawodawstwie, to nie znaczy, że zdają sobie sprawę z konsekwencji ich wprowadzenia. Po drugie, nie możemy zabronić ustawodawcy kreowania polityki karnej, to jest jasne, tylko to musi być robione z sensem, według zasad i przede wszystkim spójnie. Największy zarzut do tej nowelizacji jest taki, że on jest niespójny. Pojawiają się różne elementy, których ustawodawca by nie chciał. Przy pewnych okolicznościach może się okazać, że jest tendencja do zaostrzenia kary, a kara będzie łagodniejsza jeśli zastosuje się jego przepisy - stwierdził sekretarza zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.