Prawo i Sprawiedliwość złożyło do Sądu Najwyższego już 6 protestów wyborczych. Domaga się ponownego przeliczenia głosów w wyborach do Senatu w okręgach, w których "analiza wykazała, że są anomalie dużo wyższej niż w innych okręgach liczbie głosów nieważnych" - powiedział zastępca rzecznika partii. Jak ustalił reporter RMF: dziś po południu w budynku Sejmu spotkał się prezes NIK Marian Banaś i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Powyborcza temperatura nie spada, jeszcze w tym tygodniu Grzegorz Schetyna ma spotkać się z liderami PSL i SLD - spotkanie dotyczyć będzie współpracy w Senacie i wyboru marszałka. Nagrania z monitoringu wykluczają udział osób trzecich - wstępne ustalenia wskazują przyczynę śmierci radnego PiS. Tragiczny wypadek na warszawskich Bielanach, śmierć poniósł 33-latek, w ostatniej chwili zdążył uratować życie swojej żonie dziecku. Sprawca usłyszał zarzuty. O tych i innych najważniejszych wydarzeniach poniedziałku dowiecie się ze specjalnego podsumowania dnia RMF FM.

PiS składa protesty wyborcze. Stawką: większość w Senacie

Prawo i Sprawiedliwość złożyło do Sądu Najwyższego protesty wyborcze: domaga się ponownego przeliczenia głosów w sześciu okręgach w wyborach do Senatu. We wszystkich senatorskie mandaty zdobyli kandydaci opozycji lub przez nią wspierani.

Morawska-Stanecka o protestach wyborczych PiS: Chodzi o odzyskanie większości w Senacie "Ten wniosek jest złożony dlatego, że żaden z senatorów demokratycznej opozycji i senatorów niezależnych nie dał się Prawu i Sprawiedliwości przekupić, czy przeciągnąć na swoją stronę" - tak wybrana z list Lewicy Gabriela Morawska-Stanecka komentuje dwa protesty wyborcze PiS, które... czytaj więcej

"Przeanalizowaliśmy wyniki senackie i w kilku okręgach ta analiza wykazała, że są anomalie (polegające na) dużo wyższej niż w innych okręgach liczbie głosów nieważnych - takie, które przewyższały różnice głosów między kandydatami" - wyjaśniał zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel.

Dla - jak mówił - "czystości życia politycznego, pewności demokratycznych procedur" PiS zwróciło się do Sądu Najwyższego z wnioskiem o ponowne przeliczenie głosów.

Komentując PiS-owskie skargi, politycy opozycji zwracali uwagę na fakt, że w wyborach 13 października Prawo i Sprawiedliwość nieoczekiwanie straciło kontrolę nad Senatem, a do większości brakuje mu obecnie w wyższej izbie parlamentu dwóch mandatów.

"Ja uważam, że ten wniosek jest złożony dlatego, że żaden z senatorów demokratycznej opozycji i senatorów niezależnych nie dał się Prawu i Sprawiedliwości przekupić czy przeciągnąć na swoją stronę. I to jest powód tego wniosku" - mówiła na konferencji prasowej wiceszefowa Wiosny, wybrana do Senatu z list Lewicy Gabriela Morawska-Stanecka.

Podkreślano również, że skargami PiS zajmowała się będzie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego - czyli jedna z nowych izb SN, powołana przez Prawo i Sprawiedliwość i obsadzona przez nową Krajową Radę Sądownictwa.

Michał Kamiński, wybrany do Senatu z list PSL-Koalicji Polskiej - pytany w Popołudniowej rozmowie w RMF FM o to, czy nie wierzy, że Sąd Najwyższy rzetelnie rozpatrzy protesty wyborcze - odparł: "Ja zaczynam się zastanawiać, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość w roku wyborczym dokonywało zmiany, w której nowa izba (Sądu Najwyższego) została powołana w celu stwierdzania ważności wyborów".

Poseł PO, który do Senatu startował z własnego komitetu, Stanisław Gawłowski stwierdził zaś w rozmowie z TVN24 wprost: "PiS-owi bliżej do hasła znanego z dalekiej przeszłości: nieważne, jak głosują, ważne, kto liczy głosy".

PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT! >>>>

Tajne spotkanie Mariana Banasia z Ryszardem Terleckim

Tajne spotkanie prezesa NIK Mariana Banasia z szefem klubu parlamentarnego PiS i wicemarszałkiem Sejmu Ryszardem Terleckim. Jak ustalił reporter RMF Mariusz Piekarski, spotkali się dziś po południu w budynku Sejmu. Rozmowa trwała 20 minut. Obaj panowie zaprzeczają, by podczas rozmowy wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki nakłaniał Mariana Banasia do rezygnacji z prezesury NIK.

Mariusz Piekarski, Michał Dukaczewski

[WIDEO] Tajne spotkanie Mariana Banasia z Ryszardem Terleckim Tajne spotkanie prezesa NIK Mariana Banasia z szefem klubu parlamentarnego PiS i wicemarszałkiem Sejmu Ryszardem Terleckim. Jak ustalił reporter RMF Mariusz Piekarski, spotkali się dziś po południu w budynku Sejmu. Rozmowa trwała 20 minut. Obaj panowie zaprzeczają, by podczas rozmowy... czytaj więcej





Nie będzie śledztwa ws. budowy "wież Kaczyńskiego"

Dostaliśmy zawiadomienie z Prokuratury Okręgowej w Warszawie o odmowie wszczęcia śledztwa ws. budowy tzw. dwóch wież w centrum Warszawy; na odmowie wszczęcia śledztwa widnieje data 11 października, czyli piątek, przed wyborami - oświadczyli posłowie PO-KO. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Łukasz Łapczyński potwierdził, że prokurator 11 października odmówił wszczęcia śledztwa ws. z zawiadomienia austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera. Według warszawskiej prokuratury okręgowej, "zgromadzony i skrupulatnie przeanalizowany (...) materiał dowodowy jednoznacznie wykazał, że nie zaszły jakiekolwiek okoliczności wskazujące na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa oszustwa na szkodę austriackiego biznesmena".

Prokuratura odmawia wszczęcia śledztwa ws. budowy "wież Kaczyńskiego" Dostaliśmy zawiadomienie z Prokuratury Okręgowej w Warszawie o odmowie wszczęcia śledztwa ws. budowy tzw. dwóch wież w centrum Warszawy; na odmowie wszczęcia śledztwa widnieje data 11 października, czyli piątek, przed wyborami - oświadczyli posłowie PO-KO. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w... czytaj więcej

Zabił na pasach 33-letniego ojca rodziny. "Niewiele pamięta, oślepiło go słońce"

Są prokuratorskie zarzuty dla 31-letniego Krystiana O. Mężczyzna wczoraj na warszawskich Bielanach potrącił śmiertelnie 33-latka, który przechodził przez przejście dla pieszych razem z żoną i dzieckiem w wózku. Według świadków auto uderzyło w pieszych z ogromną siłą, a 33-letni mężczyzna w ostatniej chwili pchnął wózek z dzieckiem oraz żonę w stronę chodnika, ratując im tym samym życie. 33-latek zmarł mimo podjętej reanimacji. Dziecko trafiła do szpitala.

Zabił na pasach 33-letniego ojca rodziny. "Niewiele pamięta, oślepiło go słońce" Są prokuratorskie zarzuty dla 31-letniego Krystiana O. Mężczyzna wczoraj na warszawskich Bielanach potrącił śmiertelnie 33-latka, który przechodził przez przejście dla pieszych razem z żoną i dzieckiem w wózku. Według świadków auto uderzyło w pieszych z ogromną siłą, a 33-letni mężczyzna w... czytaj więcej

Zmarł podczas policyjnej interwencji. Funkcjonariusze użyli paralizatora

Prokuratura będzie wyjaśniać okoliczności śmierci 24-latka z Inowrocławia. Partnerka mężczyzny twierdzi, że 24-latek zmarł po tym, jak policja poraziła go paralizatorem. Prokuratura potwierdza, że funkcjonariusze użyli urządzenia wobec mężczyzny.



Brutalny atak w krakowskim autobusie. Sprawcy usłyszeli wyrok Na kary od dziesięciu miesięcy do półtora roku więzienia skazał w poniedziałek krakowski sąd ośmiu sprawców brutalnego ataku w autobusie, do którego doszło na początku czerwca. Większość z nich to osoby młodociane; wszyscy chcieli dobrowolnie poddać się karze. czytaj więcej

Udusił ciężarną żonę, ciało owinął w folię i ukrył w lesie. Makabryczne szczegóły zabójstwa w Bielsku-Białej

Udusił żonę będącą w szóstym miesiącu ciąży, a motywem zbrodni był konflikt małżeński - prokuratura w Bielsku-Białej ujawnia szczegóły makabrycznej zbrodni, którą popełnić miał strażnik miejski Piotr Sz. Mężczyzna został już tymczasowo aresztowany.





Prezydent skierował do TK ustawę o jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników

Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawę ws. jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników państwowych - powiedział rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Andrzej Duda zrobił to przed jej podpisaniem, co oznacza, że ustawa nie wejdzie w życie przed zbadaniem przez Trybunał.



Prezydent skierował do TK ustawę o jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników Prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawę ws. jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników państwowych - powiedział PAP w poniedziałek rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Andrzej Duda zrobił to przed jej podpisaniem, co oznacza,... czytaj więcej

Schetyna spotka się w tym tygodniu z liderami PSL i SLD

Grzegorz Schetyna w tym tygodniu będzie rozmawiał z liderami Polskiego Stronnictwa Ludowego i Sojuszu Lewicy Demokratycznej - dowiedział się reporter RMF FM. Spotkanie będzie dotyczyło współpracy w Senacie i negocjacji w sprawie wyboru marszałka izby wyższej parlamentu.



Schetyna spotka się w tym tygodniu z liderami PSL i SLD Grzegorz Schetyna w tym tygodniu będzie rozmawiał z liderami Polskiego Stronnictwa Ludowego i Sojuszu Lewicy Demokratycznej - dowiedział się reporter RMF FM. Spotkanie będzie dotyczyło współpracy w Senacie i negocjacji w sprawie wyboru marszałka izby wyższej parlamentu. czytaj więcej

Andrzej Heidrich nie żyje. To on zaprojektował polskie banknoty

Zmarł Andrzej Heidrich - artysta, który zaprojektował polskie banknoty od lat 70. do czasów współczesnych. Tę smutną informację potwierdziła jego rodzina. Miał 90 lat.



Śmierć radnego PiS. Ciało wyłowiono z Wisły, miał rozbitą głowę

Warszawska prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci znanego w regionie działacza Prawa i Sprawiedliwości Tomasza Jędrzejczaka. To 52-letni radny powiatu zgierskiego, szef lokalnych struktur partii w Głownie, wiceszef oddziału KRUS w Łodzi.