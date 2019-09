Orlen mógł stracić gigantyczną sumę na zakupie amerykańskiej spółki paliwowej FC Energy. Jak dowiedzieli się reporterzy RMF FM, może chodzić o 300 milionów złotych. Władze firmy już zawiadomiły w tej sprawie prokuraturę, która wszczęła śledztwo. Świat żył sprawą ataku na instalacje naftowe w Arabii Saudyjskiej. Ministerstwo obrony tego kraju przedstawiło dowody, które mają świadczyć o tym, że napaści dokonał Iran. Teheran jednak temu zaprzecza. Co jeszcze wydarzyło się w środę? Przygotowaliśmy dla Was podsumowanie najważniejszych wydarzeń.

Najważniejsze wydarzenia środy / PAP/EPA / PAP/EPA

Orlen mógł stracić nawet 300 mln zł na przejęciu FX Energy. Koncern zawiadamia prokuraturę

Co najmniej 300 milionów złotych mógł stracić Orlen na zakupie amerykańskiej spółki paliwowej FX Energy. Jak dowiedzieli się reporterzy RMF FM, władze koncernu zawiadomiły śledczych, a prokuratura wszczęła już śledztwo. Chodzi o podejrzenie gigantycznej niegospodarności, której miały się dopuścić poprzednie zarządy spółek Orlen oraz Orlen Upstream.



"Narodowy Kryzys Zdrowia". Resort chce rozmawiać z organizatorami akcji

Ministerstwo Zdrowia zaprasza organizatorów akcji "Narodowy Kryzys Zdrowia" na spotkanie w sprawie ich postulatów - dowiedział się reporter RMF FM. Rozmowy są zaplanowane na przyszły czwartek. Środowisko lekarskie domaga się m.in. większych pieniędzy na ochronę zdrowia, szybszego i skuteczniejszego leczenia onkologicznego i kardiologicznego oraz krótszego czasu oczekiwania na badania.

Napad na kantor na Dworcu Centralnym. Nieoficjalnie: Skradziono ok. 350 tys. zł

Na Dworcu Centralnym w Warszawie doszło do napadu na kantor. Według naszych nieoficjalnych informacji skradziono około 350 tysięcy złotych w różnych walutach.



Arabia Saudyjska: Pozostałości dronów i pocisków to dowód na atak Iranu

Władze saudyjskie pokazały w środę resztki dronów i pocisków, które według nich zostały wykorzystane w sobotnich atakach na instalacje naftowe na wschodzie kraju jako "niezaprzeczalne" dowody agresji ze strony Iranu. Teheran temu zaprzecza.



Trump chce zwiększenia sankcji dla Iranu. Rosja krytykuje tę decyzję ​Prezydent USA Donald Trump polecił ministrowi finansów Stevenowi Mnuchinowi "znaczne zwiększenie sankcji" nałożonych na Iran w obliczu narastających napięć między Waszyngtonem a Teheranem. Rosja skrytykowała tę decyzję, a Rijad przedstawił "dowody" na atak z Iranu.

Były ambasador Polski w Iraku i Arabii Saudyjskiej ostrzega: Bliski Wschód przekształci się w piekło, a pierwszą ofiarą będzie rzeczywiście ropa naftowa i gaz

"Oczekuję, że to się specjalnie na portfelach polskich i światowych nie odbije" - mówi Krzysztof Płomiński, były ambasador Polski w Iraku i Arabii Saudyjskiej. "W ostatnim czasie podaż ropy naftowej była większa niż popyt. Wszystkie kraje uprzemysłowione mają rezerwy na 90 dni - Polska również. Saudyjczycy zmagazynowali ogromne ilości zapasów. Podobne zapasy mają najwięksi konsumenci i producenci, czyli Stany Zjednoczone i Chiny" - argumentuje gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM, nawiązując do ataku na instalacje naftowe w Arabii Saudyjskiej. Płomiński ostrzega jednocześnie, że jeśli sytuacja będzie eskalować, stanie gospodarka globalna wobec ogromnego problemu. "W skrajnej sytuacji może to oznaczać katastrofę gospodarczą" - stwierdził - "Igramy z ogniem".

Z kuluarów PE: Tym razem eurodeputowani nikogo nie odrzucą

Tym razem może być inaczej niż w poprzednich kadencjach PE i żaden z kandydatów na komisarza nie zostanie odrzucony przez eurodeputowanych. Dotyczy to także Janusza Wojciechowskiego.

Oczywiście wiele będzie zależało od tego, czy któryś z kandydatów wyraźnie się nie skompromituje podczas przesłuchania brakami merytorycznymi. Do tej pory eurodeputowani po przesłuchaniach za każdym razem odrzucali któregoś z kandydatów. Taki los spotkał w 2009 roku kandydatkę z Bułgarii, a w 2014 roku - kandydatkę ze Słowenii.

„Dreszcz emocji”, czyli sensacja przez odnowie tryptyku Wita Stwosza w Bazylice Mariackiej w Krakowie

Restauratorzy podczas pracy nad odnową rzeźby św. Jakuba w Bazylice Mariackiej w Krakowie odkryli i odczytali datę 1486 r. Możliwe, że figury na ołtarzu dłuta Wita Stwosza zostały ukończone wcześniej, niż podają oficjalne źródła.



Lepsze Jutro z RMF FM! Odmieniamy szkołę w Wapnie!

Czas na ostatni przystanek naszej charytatywnej akcji Lepsze Jutro z RMF FM! Tym razem konwój zatrzymuje się w wielkopolskim Wapnie, gdzie w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza urządzamy nowoczesną pracownię językową. Do Wapna dojechały już meble, których montaż trwa w jednej z sal lekcyjnych.