​Ministerstwo Zdrowia zaprasza organizatorów akcji "Narodowy Kryzys Zdrowia" na spotkanie w sprawie ich postulatów - dowiedział się reporter RMF FM. Rozmowy są zaplanowane na przyszły czwartek. Środowisko lekarskie domaga się m.in. większych pieniędzy na ochronę zdrowia, szybszego i skuteczniejszego leczenia onkologicznego i kardiologicznego oraz krótszego czasu oczekiwania na badania.

Czerwcowy protest lekarzy w Warszawie / Tomasz Gzell / PAP

Pod postulatami podpisali się wszyscy prezesi 24 Okręgowych Rad Lekarskich. Według organizatorów świadczy to o absolutnej jedności środowiska lekarskiego, co do tragicznej diagnozy tego, co dzieje się w publicznej służbie zdrowia.

Lekarze zaangażowani w tę kampanię apelują do polityków wszystkich opcji o pilne i poważne potraktowanie tych problemów. Do akcji włączają się kolejne organizacje, m.in. związek psychologów.

Kampania "Narodowy Kryzys Zdrowia" rozpoczęła się 9 września. Ogłosiła ją Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie. Hasłem przewodnik akcji jest "Polska to chory kraj".

Wśród postulatów stawianych przez izby są m.in. zwiększenie nakładów finansowych na ochronę zdrowia do minimalnego progu 6,8 proc. PKB w 2021 roku i finalnie 9 proc. PKB do 2030 roku, a także utworzenia Ministerstwa Zdrowia i Polityki Społecznej.

Jak dowiedział się nasz dziennikarz Patryk Michalski, organizatorzy kampanii pójdą na spotkanie w Ministerstwie Zdrowia.