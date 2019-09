Ursula von der Leyen, która zostanie szefową Komisji Europejskiej, zdecydowała, że kompetencje dotyczące pomocy państwa w sektorze rolnym zostaną przeniesione do działu "konkurencja". To może osłabić pozycję komisarza UE ds. rolnictwa, którym ma zostać Polak Janusz Wojciechowski. Znamy też datę jego przesłuchania przed komisjami Parlamentu Europejskiego. Za to w holenderskim Amsterdamie Polscy siatkarze w mistrzostwach Europy pewnie pokonali Czarnogórę i zapewnili sobie awans do kolejnej rundy turnieju. Co jeszcze wydarzyło się we wtorek? przygotowaliśmy dla Was specjalne podsumowanie najważniejszych wydarzeń.

