Przesłuchanie Janusza Wojciechowskiego - polskiego kandydata na komisarza do spraw rolnictwa zostało wstępnie wpisane do planu Parlamentu Europejskiego na wtorek 1 października.

Janusz Wojciechowski jest kandydatem na komisarza ds. rolnictwa / Jacek Turczyk / PAP

Wojciechowski ma odpowiadać przed dwoma komisjami - do spraw rolnych oraz środowiska. Ostateczna decyzja co do terminu zapadnie w czwartek.

Jeśli taki plan zostałby utrzymany Polak były jednym z pierwszych kandydatów, którzy będą odpowiadać na pytania eurodeputowanych.



Przesłuchania mają się zacząć w poniedziałek 30 września w Brukseli i zakończyć nieco ponad tydzień później 8 października. W ciągu jednego dnia deputowani mają spotykać się nawet z sześcioma kandydatami.



Po przesłuchaniach koordynatorzy grup politycznych będą decydować o pozytywnej lub negatywnej ocenie kandydatów. Później 23 października w Strasburgu Parlament Europejski będzie głosował na sesji plenarnej nad poparciem dla całej Komisji Europejskiej.