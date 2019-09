W ciągu kilku tygodni podpisana zostanie umowa z wykonawcą przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Wykonawcą – jest konsorcjum spółek. Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła odwołania złożone przez tak zwane inne podmioty starające się o udział w inwestycji.

Wycinka lasu pod drogę, która ma łączyć Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską / Marcin Gadomski / PAP

Termin podpisania umowy zależeć będzie od tego, jak szybko inwestorowi - czyli Urzędowi Morskiemu w Gdyni - uda załatwić się formalności.

Jeszcze w tym tygodniu dokumenty związane z przetargiem zostaną wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych - powiedziała RMF FM Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. Będzie on miał dwa tygodnie na ich sprawdzenie.

Jeśli nie będzie zastrzeżeń, umowa będzie mogła zostać podpisana.

Odwołania od rozstrzygnięcia przetargu wniosły dwa konsorcja i jedna spółka. W poniedziałek wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej zostały one odrzucone. Uzasadnienie w tej sprawie jest sporządzane - powiadała Katarzyna Prowadzisz, rzecznik Izby.

Uczestnicy przetargu mogą jeszcze zaskarżyć wyrok, ale nie jest to przeszkodą do podpisania umowy.

Jak usłyszał reporter RMF FM w Urzędzie Morskim - teoretycznie - podpisanie umowy możliwe jest jeszcze przed wyborami.

Kto wystartował w przetargu?

Koperty z ofertami firm chętnych do wykonania pierwszego etapu przekopu przez Mierzeję Wiślaną zostały otwarte pod koniec maja. Ceny zaproponowane przez sześciu inwestorów wahały się od ponad 992,2 mln zł do 1,4 mld zł (tą ostatnią ofertę złożyło konsorcjum Polbud Pomorze z chińskimi firmami).



Resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej na realizację pierwszej części inwestycji, czyli budowę portu osłonowego, kanału żeglugowego oraz sztucznej wyspy chciał przeznaczyć ponad 718 mln zł. Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk informował, że jeśli doszłoby do wzrostu kosztu przekopu przez Mierzeję Wiślaną, to dodatkowe finansowanie zostanie zapewnione.



Przetarg na wykonanie pierwszej części inwestycji nie obejmuje całości budowy drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną. Chodzi o budowę portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć, wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, oraz sztucznej wyspy na Zalewie Wiślanym.



Ogłoszenie drugiej części budowy kanału ma nastąpić jesienią. Postępowanie będzie dotyczyło prac na rzece Elbląg. Ogłoszenie ostatniego, trzeciego postępowania - na roboty pogłębiarskie na Zalewie Wiślanym - wstępnie zaplanowano za 1,5 - 2 lata.



Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną ma mieć około 1 km długości i 5 metrów głębokości. Umożliwi wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m, długości 100 m, szerokości - 20 m. Budowa kanału ma potrwać do 2022 roku.