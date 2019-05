Za nami ostatni weekend kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Premier Mateusz Morawiecki na spotkaniach z wyborcami obiecał m.in. skrócenie roku szkolnego i nowe świadczenie dla niepełnosprawnych. Jednym z ważnych tematów weekendu był atak z użyciem noża na policjanta, do którego doszło w Busku-Zdroju. W niedzielę poznaliśmy piłkarskiego mistrza Polski - po tytuł sięgnął Piast Gliwice. Co jeszcze się wydarzyło? Przeczytajcie nasze podsumowanie.

