Włamywacze w luksusowym apartamentowcu położonym w sąsiedztwie warszawskich Łazienek i rezydencji premiera. Na celowniku mieszkanie rodziny Jana Kulczyka. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, złodzieje próbowali dostać się do lokalu przez dach.

Włamywacze w luksusowym apartamentowcu położonym w sąsiedztwie warszawskich Łazienek i rezydencji premiera / Shutterstock

Co najmniej dwóch sprawców w Boże Ciało dostało się do apartamentowca przez dach sąsiedniego domu. Za cel obrali sobie mieszkanie należące do żony syna nieżyjącego już znanego biznesmena. W tym lokalu Jak Kulczyk mieszkał w przeszłości.

Z dachu włamywacze weszli na balkon i starali się wyłamać drzwi balkonowe, poważnie je uszkadzając. Włączył się alarm, więc odstąpili od kradzieży. Zdecydowali się jednak przejść na sąsiedni taras. Tam już udało im się bez przeszkód wyłamać drzwi. Splądrowali wnętrze i ukradli drogocenne przedmioty o wartości około 200 tysięcy złotych. Następnie także przez dach uciekli.

Trwa poszukiwanie włamywaczy. Analizowane są zapisy kamer monitoringu.

Mieszkańcy apartamentowca są zszokowani kradzieżą. Zwraca uwagę na fakt, że ich kamienica usytuowana jest w prestiżowej dzielnicy przy budynkach rządowych - kilkadziesiąt metrów od niej jest willa premiera.