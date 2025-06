Trzech złodziei włamało się do domu należącego do Brada Pitta. Chodzi o nieruchomość znajdującą się w Los Angeles. W ostatnich miesiącach w tym samym mieście obrabowano też dom Nicole Kidman, a w bramę wjazdową Jennifer Aniston wjechał i zdewastował ją psychofan aktorki.

Do domu Brada Pitta włamali się złodzieje / Shutterstock

Złodzieje włamali się do domu Brada Pitta.

Aktora nie było na miejscu w czasie włamania.

Przestępcy uciekli z łupem, ale nie jest jasne, co dokładnie skradziono.

W lutym, również w Los Angeles, obrabowano dom Nicole Kidman.

Do włamania doszło ok. 22:30 w środę czasu lokalnego. Policja z Los Angeles przekazała, że do posiadłości w Los Feliz włamały się trzy osoby. Funkcjonariusze nie chcieli oficjalnie potwierdzić, że nieruchomość należy do aktora, ale - jak podaje BBC - lokalizacja zgadza się z adresem domu kupionego przez 61-latka w 2023 roku.

Mundurowi potwierdzili, że złodzieje uciekli z łupem. Nie jest jednak jasne, co dokładnie zostało skradzione.

Pitt promował w tym czasie film

W tym tygodniu Brad Pitt był w Wielkiej Brytanii, gdzie promował swój najnowszy film - "F1". Dziś odbędzie się kinowa premiera tej produkcji, opowiadającej o legendzie motosportu, która daje się namówić na powrót z emerytury. Sonny Hayes, w którego wciela się Brad Pitt, ma też pełnić rolę mentora dla młodego kierowcy ze swojego zespołu. Nic więc dziwnego, że Pitt promował film u boku Lewisa Hamiltona, wielokrotnego mistrza F1. 61-latkowi towarzyszył też Tom Cruise.

Dom w dzielnicy, którą uwielbiają gwiazdy

Posiadłość, do której się włamano, znajduje się w dzielnicy uwielbianej przez gwiazdy. W Los Feliz nieruchomości mają też Kristen Stewart, Kristen Bell czy Angelina Jolie.

Dom Pitta sąsiaduje z Griffith Park, miejskim parkiem, w którym znajduje się znak Hollywood. Ma trzy sypialnie. Przed widokiem ciekawskich chroni go duże ogrodzenie i zieleń.

Kidman i Aniston też miały swoje problemy

BBC podaje, że w ostatnim czasie inne gwiazdy też miały problemy z intruzami. W lutym złodzieje włamali się do domu Nicole Kidman i muzyka Keitha Urbana. W ubiegłym miesiącu aresztowano z kolei mężczyznę, który samochodem miał wjechać w bramę Jennifer Aniston. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące stalkingu i wandalizmu.