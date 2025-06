Co najmniej miliard złotych majątku powinien mieć Polak, aspirujący do listy stu najbogatszych osób w kraju - wynika z rankingu, opublikowanego przez "Wprost". W sumie cała setka zgromadziła 302,74 mld złotych. Jak podkreśla organizator rankingu, to o prawie jedną piątą więcej niż w ubiegłym roku.

"Wprost" opublikował listę stu najbogatszych Polaków. Znaleźli się na niej m.in. Zygmunt Solorz i Michał Sołowow (fot. Rafał Guz/PAP) / Łukasz Gągulski / PAP "Wprost" listę stu najbogatszych Polaków publikuje już od 35 lat. Liderem tegorocznego rankingu jest przedsiębiorca Tomasz Biernacki, który wyprzedził także inwestującego w biznes Michała Sołowowa. Podium zamyka natomiast Jerzy Starak. W gronie najbogatszych Polaków - w tegorocznym zestawieniu - znalazł się także Zygmunt Solorz. Tomasz Biernacki na czele. Trzeci rok z rzędu Biernacki, który jest liderem tego rankingu już trzeci rok z rzędu, ma 51 procent udziałów w rosnącej na znaczeniu i popularności sieci marketów Dino. "Taki pakiet notowanej na warszawskiej giełdzie spółki daje mu 27,5 mld zł w akcjach, a te znalazły się znów na historycznych wyżynach. Na koniec maja za jeden papier Dino trzeba było zapłacić astronomiczne 546 zł" - pisze portal. Chciał kupić TVN. Tak doszedł do imponującego majątku Na drugim miejscu znalazł się niedoszły właściciel komercyjnej stacji TVN - Michał Sołowow. Do imponującego majątku doszedł inwestując w młode polskie firmy z dziedziny nowych technologii, medycyny, a także zielonej energii. "Od kilku lat najważniejszym życiowym projektem Sołowowa pozostaje budowa w Polsce małych reaktorów jądrowych" - czytamy w publikacji portalu. Trzeci w tym zestawieniu jest Jerzy Starak. Portal zwraca uwagę, że jego Polpharma prężnie się rozwija. Zdaniem autorów rankingu, "nawet co ósme opakowanie leku w polskich aptekach i co trzecie w szpitalach pochodzi właśnie z Polpharmy". Ranking 10 najbogatszych Polaków Oto lista dziesięciu Polaków, którzy znaleźli się w rankingu stu najbogatszych osób w naszym kraju, według zestawienia "Wprost": 1. Tomasz Biernacki - 28 mld zł 2. Michał Sołowow - 23 mld zł 3. Jerzy Starak - 18,8 mld zł 4. Zygmunt Solorz - 9 mld zł 5. Paweł Marchewka - 8,2 mld zł 6. Bogdan i Elżbieta Kaczmarkowie - 7,4 mld zł 7. Zbigniew Juroszek z synami - 6,2 mld zł 8. Sebastian Kulczyk - 5,7 mld zł 9. Dariusz Miłek - 5,6 mld zł 10. Łukasz Nosek - 5,5 mld zł